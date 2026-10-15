Donald Trump eleva el tono y habla de Zelenski en plena entrevista: “Una vergüenza”

El presidente Donald Trump declaró a Newsmax que “no es un gran admirador” del presidente ucraniano Volodímir Zelenski y que lo considera más difícil de negociar que al presidente ruso Vladímir Putin.

Aumentan las tensiones entre Zelenski y Trump: acusan a EE. UU. de ayudar a Rusia

“Zelensky no es un buen tipo con el que debamos tratar”, dijo Trump en una entrevista exclusiva en “Finnerty” desde la Casa Blanca.

“No quiere llegar a un acuerdo. Dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no es cierto. No, no soy muy fan de Zelensky”, dijo Trump.

Trump: "Zelenskyy is not a good guy for us to deal with ... I'm not a big fan of Zelenskyy. They've destroyed that country." (Note that Trump also blames Obama for the war, but never Putin!) https://t.co/dv53bkzJd8 — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

Por otro lado, Trump consideró como “una vergüenza” los renovados ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas.

En una entrevista con la cadena Newsmax, Trump descalificó en esos términos los nuevos ataques de Ucrania, y añadió que esa ofensiva está encareciendo los precios mundiales de la energía.

El mandatario estadounidense arremetió contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, al afirmar que estaba menos dispuesto que el presidente ruso Vladimir Putin a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra.

“Debería acabar pronto. Creo que, en realidad, ambos querrían ver terminar (la guerra, ndlr)”, dijo Trump a Newsmax. “Pero creo que Zelenski me resulta más difícil de tratar que Putin”, agregó.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025 en Washington, D.C. Foto: Getty Images

El mandatario ucraniano se reunió en Bruselas con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y mantuvo una serie de reuniones bilaterales con dirigentes europeos antes de unirse el viernes a una cumbre de la Unión Europea.

Ucrania retomó sus ofensivas contra la infraestructura petrolera de Rusia, luego de una breve interrupción de los ataques. La reanudación se produjo después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunciara que Moscú continúa golpeando las instalaciones energéticas de su país, pese al anuncio de una tregua realizado por el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con autoridades rusas, drones ucranianos impactaron una refinería de petróleo ubicada en la región de Riazán, aproximadamente a 290 kilómetros al sureste de Moscú, lo que ocasionó un incendio en el lugar. Por su parte, un alto representante del Gobierno ucraniano confirmó que la operación se llevó a cabo.

Zelenski, Trump y Putin Foto: GETTY

Zelenski declaró al diario Financial Times que Ucrania ya no se abstendrá de atacar las refinerías rusas, debido a que Moscú no estaba cumpliendo con la tregua de los ataques contra infraestructuras energéticas anunciada por Trump.

Gran parte de la indignación en Ucrania esta semana se ha centrado en las restricciones al sistema de comunicaciones satelitales Starshield, del que dependen las Fuerzas Armadas para detectar ataques rusos y coordinar su respuesta en el frente.

Funcionarios de Defensa confirmaron que Estados Unidos había amenazado con suspender el intercambio de inteligencia si Ucrania continuaba los ataques de largo alcance contra las refinerías rusas.