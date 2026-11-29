El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo, 29 de noviembre, como “gran noticia” la derrota del Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones legislativas anticipadas en España.

El PP y Vox arrasan en las elecciones en España: Pedro Sánchez fue derrotado por mayoría absoluta

Así se pronunció Trump después de que un periodista le preguntó si se ha enterado del resultado de las elecciones en España y le informó que Pedro Sánchez perdió, aunque el escrutinio aún no se había completado.

“¿Pedro Sánchez ha perdido?”, respondió al periodista. “Oh, eso es bueno. Ha hecho un trabajo terrible. Se merece perder”, sostuvo el mandatario estadounidense, que ya en el pasado se mostró muy crítico con el presidente español, en particular por su negativa a destinar el 5 % del PIB a defensa.

“¿Pedro Sánchez perdió?”, insistió Trump, que no parecía dar crédito a lo que le estaban diciendo. “Es una noticia magnífica”, remarcó el magnate.

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