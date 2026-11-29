La violencia volvió a cobrar una vida en Cali. Esta vez, la víctima fue Felipe Agron, un modelo que había participado en importantes pasarelas del país y trabajado con diferentes diseñadores.

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El hombre fue asesinado durante la madrugada de este domingo, 29 de noviembre, en la Comuna 18, al occidente de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con información de la Policía, recibió una herida con arma blanca en el pecho, lesión que terminó causándole la muerte. El caso fue reportado hacia las 6:25 de la mañana, cuando ingresó al Hospital Mario Correa Rengifo.

El registro inicial de las autoridades señaló que la víctima llegó al centro asistencial sin identificar y sin mayores datos sobre su identidad. Posteriormente, se confirmó que se trataba de Felipe.

Felipe Agron, modelo colombiano. Foto: Suministrada a SEMANA

Agron era reconocido por su trayectoria en el mundo del modelaje. A lo largo de su carrera participó en diferentes eventos de moda, algunos de los cuales compartía con sus seguidores a través de redes sociales.

Su trabajo no se limitó a Colombia, pues también tuvo presencia en México. En varias de sus publicaciones se pueden apreciar imágenes de las pasarelas y otros proyectos en los que participó.

Su asesinato ha generado preocupación por la situación de seguridad en este sector de la ciudad, ya que figura entre los barrios que más homicidios han registrado durante este año.

El caso ocurrió específicamente en inmediaciones de la calle 3 bis oeste con carrera 82, en el sector de Alto Nápoles, según el reporte.

Felipe Agron, modelo colombiano. Foto: Suministrada a SEMANA

Por ahora, las circunstancias en las que se produjo el ataque y los posibles responsables son materia de investigación por parte de las autoridades, que deberán establecer qué ocurrió y cuáles fueron los motivos detrás del homicidio.

Sin embargo, este no ha sido el único hecho violento registrado en los últimos días. A comienzos de noviembre, una mujer identificada como Lina Fernanda Arias Silva fue asesinada con arma de fuego en el barrio Loma de La Cruz, en el oeste de Cali.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron y le dispararon.