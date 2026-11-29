El cierre de la jornada número 12 de la Premier League tuvo como plato fuerte una nueva edición del clásico entre Arsenal y Manchester City en el Emirates Stadium, un choque directo por las primeras posiciones donde ninguno podía ceder terreno.

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Arsenal llegó a este compromiso comandando la tabla con 28 puntos, mientras que el conjunto skyblue arribó en la tercera casilla con 22 unidades, con menor diferencia de gol que Brighton.

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Ambos clubes venían de igualar entre semana por la Champions League: los londinenses empataron a un gol frente al Borussia Dortmund y los de Manchester igualaron a dos tantos ante Nápoles.

Cronología del partido

El inicio del partido estuvo marcado por un ida y vuelta en el que Arsenal golpeó primero al minuto 10, pero la anotación fue anulada tras la revisión del VAR. Esa jugada reactivó a los principales referentes del City, que se adelantó al minuto 34 con un gol de Erling Haaland tras recibir el pase de Joško Gvardiol.

¡¡QUÉ GOLAZO GUNNER, POR FAVOR!! ¡ARSENAL SE ASOCIÓ A LA PERFECCIÓN GRACIAS A UN CENTRO TOP DE TZOLIS, MERINO LA BAJÓ Y HAVERTZ MARCÓ EL EMPATE VS. MANCHESTER CITY! 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/bw8zmfNpEg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Cuando faltaban apenas cinco minutos para terminar el primer tiempo, el cuadro local reaccionó y firmó el empate mediante una acción colectiva en la que Mikel Merino puso una pelota privilegiada para que Kai Havertz enviara el balón al fondo de la red con un cabezazo sutil. Con la igualdad por la mínima diferencia, ambos equipos se marcharon a los camerinos.

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En el segundo tiempo, los dirigidos por Enzo Maresca salieron concentrados y golpearon de inmediato. Ayyoub Bouaddi asistió a Enzo Fernández para colocar el 2-1 apenas sobre el minuto 48.

¿Alguna vez imaginaste ver un TOPO GIGIO de ERLING HAALAND? ¡El noruego imitó el icónico festejo de Enzo Fernández vs. Inglaterra cuando celebraban ante Arsenal! 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/p52qyOCSe5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Sobre el final del encuentro, en una polémica de tiro de esquina en la que parecía que había una falta sobre el portero del City, Gianluigi Donnarumma, y una mano de Jurriën Timber, terminó siendo la jugada en la que el Arsenal anotó el empate a 2 goles después de la revisión del VAR.

¡¡LOS GUNNERS CON ESTO NO FALLAN!! Córner al fondo y gol de Timber para el empate de Arsenal vs. Manchester City. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PI8AN58rp6 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Tabla de posiciones

Con el empate en el Emirates Stadium, las diferencias en la tabla se mantienen, dejando al equipo de Londres en la cima con 29 puntos y a los de Manchester en la segunda con 23.

El miércoles, 2 de diciembre, volverán a ver acción ambos clubes: Arsenal visitará a Brentford en el Gtech Community Stadium, mientras que Manchester City recibirá en el Etihad Stadium a Leeds United.