Independiente Santa Fe empató 1-1 frente a Atlético Nacional en la noche del sábado, 28 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, marcando el inicio de la fecha 3 del cuadrangular semifinal A de la Liga BetPlay Dimayor.

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Tras el compromiso, el entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, entregó sus declaraciones en rueda de prensa y afirmó que su equipo tuvo opciones para quedarse con el triunfo en una plaza exigente.

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El estratega subrayó el carácter mostrado por el plantel en un encuentro disputado, friccionado y de alta intensidad. Destacó que el conjunto volverá a medirse al mismo rival en cuatro días en su casa y con su gente.

Carácter en un duelo friccionado y opciones tras los cambios

Lucas González explicó que el resultado deja sensaciones divididas porque el equipo buscó la victoria, aunque valoró la entrega de los futbolistas ante un rival al que definió como un buen equipo.

“No estoy contento, porque siento que el partido podíamos ganarlo, pero es un partido, estoy de acuerdo, típico de cuadrangulares, con pocas ocasiones de gol. Muy disputado, muy friccionado, una intensidad altísima”, señaló González.

El técnico añadió que “lo que más me gustó del equipo hoy fue el carácter; los chicos han tenido carácter para competir. Somos un equipo que siempre quiere jugar al fútbol, tener la pelota, imponer condiciones, pero Santa Fe es un muy buen equipo”.

Sobre la dinámica del juego y las variantes, sostuvo: “Somos un equipo, está muy claro dentro de nuestro equipo que el equipo está por encima de todos. Edwin entró, creó una ocasión clarísima de gol y la otra más clara que tuvimos fue con Edwin ya en el campo”.

González enfatizó que “mientras entendamos nosotros que no hay nadie más importante que el equipo y que los jugadores que entran a finalizar el partido sean igual de importantes que los que inician, vamos a tener posibilidades reales de primero llegar a la final y después intentar salir campeones”.

El punto de visitante y la seguidilla en casa

En su análisis del resultado, el entrenador también destacó que el equipo viajó con la intención de ganar tras ponerse en ventaja y que el empate deja el panorama abierto para la revancha.

“Vinimos a ganar, pero nos enfrentamos a un buen equipo que logró marcarnos un gol después de estar ganando nosotros y nos vamos con un punto. Nos sirve; tres puntos hubieran sido mucho mejor, pero ahora nos tenemos que volver a ver las caras el fin de semana con nuestra gente y en nuestra casa”, expresó.

Asimismo, el estratega resaltó el calendario favorable en condición de local tras el empate en Bogotá: “Sí, llevamos cinco partidos sin ganar de local; bueno, la buena noticia es que ahora nos tocan tres de local”.