Alfredo Morelos volvió en el momento más importante de la temporada para Atlético Nacional. Después de superar una lesión muscular que lo tuvo varias semanas fuera de las canchas, el delantero cordobés recibió la confianza de Lucas González para ser titular.

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Aunque en los primeros partidos le costó tomar ritmo de competencia, Morelos empezó a tener mejores sensaciones en el arranque de los cuadrangulares y marcó en el clásico paisa contra Independiente Medellín.

Luego de ese partido atendió a la prensa y confesó que está trabajando en el manejo de sus actitudes dentro del campo. “Lo hablamos con la leyenda Pacho Maturana, me aconseja mucho, es un maestro”, apuntó el jugador.

Morelos tuvo un momento de tensión con los jugadores de Medellín por su celebración en el tercer gol; sin embargo, mantuvo la calma y evitó entrar en conflictos. “Me aconseja mucho, yo las palabras me las guardo y esos consejos para mí son muy importantes. Lo hice y me siento orgulloso de eso”, agregó.

Maturana sigue vinculado a Nacional

Aunque la carrera de Francisco Maturana como entrenador se terminó hace varios años, el legendario entrenador de la Selección Colombia sigue vinculado a Atlético Nacional como miembro de la junta directiva.

Ese cargo le ha permitido estar cerca de los jugadores, darles consejos y poner su larga experiencia en los banquillos a disposición del equipo.

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Alfredo Morelos es uno de los referentes de la plantilla de Nacional y ha ganado cuatro títulos en total desde que llegó, pero también ha recibido críticas por sus enfrentamientos con rivales y las tarjetas amarillas que recibe constantemente.

A raíz de esa situación, Maturana ha estado cerca de Morelos y le ha servido como un maestro para corregir esas actitudes que muchas veces pueden llegar a perjudicar el aspecto deportivo.

Francisco Maturana, extécnico de Colombia y Atlético Nacional. Foto: El País

El impacto de esas conversaciones parece estar cumpliendo su cometido. El ‘Búfalo’ se está enfocando en recuperar el 100 % de su forma física y hace rato que no protagoniza reacciones polémicas dentro de la cancha, más allá de lo que sucedió en el clásico del pasado miércoles.

Morelos es fundamental para cumplir el objetivo de la estrella 19 en Atlético Nacional, pues es el único delantero natural de la plantilla. Cuando no estuvo se produjo la grave lesión de Chicho Arango, quien regresará hasta mediados del próximo año.

Lucas González intentó reemplazarlo con jugadores como Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez, pero ninguno logró convencer para quitarle el puesto al goleador.