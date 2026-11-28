A pocos días de que se dispute la final de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, es momento de recordar cómo el reglamento oficial del campeonato define las reglas que determinarán cuál de los dos clubes finalistas cerrará como local el compromiso de vuelta por el título del fútbol profesional colombiano.

Santa Fe vs. Atlético Nacional: canal y hora para ver el partidazo de cuadrangulares

Primer mensaje de James Rodríguez a Santa Fe que calienta el doblete con Nacional: “No te va a alcanzar”

De acuerdo con la normativa de la Dimayor, la localía del duelo definitivo corresponderá al equipo que haya sumado más puntos únicamente en el segundo semestre —sumando la fase de todos contra todos y los cuadrangulares semifinales—, sin tener en cuenta la tabla de reclasificación anual.

El panorama de Atlético Nacional y América de Cali

Según lo estipulado en la reglamentación del certamen, el club que obtenga el mayor puntaje acumulado en la Liga II-2026 disputará en condición de visitante el encuentro de ida y cerrará la serie en su estadio ante su afición.

Este criterio favorece de entrada a Atlético Nacional y América de Cali, conjuntos que finalizaron en las dos primeras posiciones de la fase regular del segundo semestre y cuentan con la ventaja deportiva.

Debido a que ambos clubes mantienen opciones de clasificar a la serie por el título, un eventual enfrentamiento entre ellos obligaría a revisar cuántos puntos sumó cada uno durante los cuadrangulares para establecer el orden de las localías en los dos partidos finales.

Los seis criterios de desempate fijados por la Dimayor

El reglamento de la competencia contempla además una ruta escalonada en caso de que los dos finalistas terminen igualados en unidades al cierre de las semifinales:

“En caso de que persista el empate en puntos, para efectos de definir la localía en la final ida y vuelta, se tendrán en cuenta los estos itéms, en el siguiente orden de prelación:

Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra en la Fase II (‘Cuadrangulares Semifinales’) de la Liga BetPlay Dimayor II 2026. Mayor número de goles a favor en la Fase II (‘Cuadrangulares Semifinales’) de la Liga BetPlay Dimayor II 2026. Mayor número de goles a favor como visitante en la Fase II (‘Cuadrangulares Semifinales’) de la Liga BetPlay Dimayor II 2026. Menor número de goles en contra en la Fase II (‘Cuadrangulares Semifinales’) de la Liga BetPlay Dimayor II 2026. Menor número de goles en contra como visitante en la Fase II (‘Cuadrangulares Semifinales’) de la Liga BetPlay Dimayor II 2026. Por sorteo realizado por Dimayor en presencia de los delegados en cuestión".

De este modo, si los dos equipos finalistas igualan tanto en el puntaje acumulado del semestre como en los cinco ítems estadísticos correspondientes a la Fase II, la definición de quién cierra como local el compromiso decisivo quedará en manos del azar mediante sorteo oficial.