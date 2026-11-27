Jorge Bava empieza a darle forma a su Junior de Barranquilla para 2027.

En la sede deportiva del equipo rojiblanco ya empezaron los trabajos de la mano del uruguayo y, de a poco, irán llegando los refuerzos que el DT pidió.

Uno que está próximo a confirmarse es el de Ewil Murillo, quien disputa las finales con Independiente Santa Fe y, una vez acabe, se irá al tiburón.

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De acuerdo a la información suministrada por Mariano Olsen, ya existe un “principio de acuerdo” entre las partes para que el volante surgido en Atlético Nacional sea del Junior.

Al parecer, lo que se ha estipulado es que el cuadro capitalino preste al futbolista, con la opción de que, si Junior lo desea comprar, lo pueda hacer una vez vaya finalizando la cesión.

Para nada es extraño que Bava haya pedido a Murillo para la idea que tiene de su nuevo medio campo.

Años atrás, cuando el charrúa pasó por el cardenal, coincidió con Ewil, quien fue clave en la conquista de la décima estrella de los rojos frente a Independiente Medellín en 2025-I.

Justo saber lo que le puede aportar es lo que hace que de cara al nuevo año busque tenerle a disposición en la nueva aventura para el extranjero en el FPC.

Ewil ha perdido protagonismo en Santa Fe

Uno de los motivos que impulsa al jugador a salir del cuadro capitalino es la falta de minutos que le da Pablo Repetto, DT de Santa Fe.

El estratega se suele inclinar por otros nombres antes que por el que es pretendido por Junior.

En dicha posición están Daniel Torres, Jhojan Torres, entre otros, con quienes lucha Ewil para intentar estar en el esquema titular.

Ewil Murillo fue el autor de uno de los goles de Superliga vs. Junior en el inicio del 2026. Foto: Colprensa

Por el contrario, en Junior se va a encontrar con un panorama más favorable, en donde Jorge Bava le llegará casi a garantizar que será eje de su equipo titular y le dará toda la confianza.

Cabe resaltar también que para el mediocentro es motivante ir a Junior por una mejora salarial, pero también por tener la opción en 2027 de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores a la que el rojiblanco está confirmado por ser campeón del Apertura.

Junior de Barranquilla se arma

En los últimos días han empezado a darse como un hecho los primeros traspasos de Junior de Barranquilla, que sacó su chequera ante sus rivales del FPC.

El lateral Junior Hernández, así como el volante Brayan Rovira, ambos del Deportes Tolima, pasarán a ser del elenco del Atlántico colombiano.

Sobre estos dos restan, al igual que con Ewil Murillo, pocos detalles para poderlos oficializar.

Lo más seguro es que ahí no pare la contratación masiva de Junior. Hasta la fecha no se han filtrado más nombres, pero la dirigencia Char está comprometida con formar un súper equipo al nivel del Metropolitano que construyeron.