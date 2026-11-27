Vincent Kompany confirmó que el Bayern Múnich no tendrá regresos para el partido ante Hamburgo y disputará la fecha 11 de la Bundesliga con la misma nómina de jugadores que perdió ante Lille por Champions League.

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Luis Díaz tiene opciones de arrancar en el once titular, pero lo haría como delantero centro en reemplazo de Harry Kane. Esta sería su primera vez ocupando esa posición en el Bayern, aunque ya lo ha hecho antes con el Liverpool y la Selección Colombia.

El miércoles jugó Lennart Karl en ese lugar del campo y no terminó de convencer a Kompany.

“Esta es la realidad: nos faltan 130 goles en el equipo. Aun así, seguimos teniendo el mismo objetivo: queríamos ganar, no lo hemos conseguido y eso no sienta bien. De momento solo tenemos una superestrella: el equipo. Mi atención se centra en esa superestrella”, declaró el DT.

Michael Olise estaba en duda para este partido ante Hamburgo; sin embargo, no le alcanzó y será baja tras sufrir una contusión en los dedos del pie izquierdo.

Tiempos de crisis en el Bayern

El conjunto bávaro está atravesando una situación crítica a nivel deportivo. Las lesiones se acumularon tras el parón internacional de selecciones y Kompany tuvo que echar mano de las divisiones menores para completar los sitios libres en el banquillo.

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A pesar que el panorama no es el mejor, en el Bayern hay positivismo de cara al partido de este sábado. “Soy igual de realista con respecto a nuestro gran reto actual, eso es cierto. Pero también volveremos a una fase en la que marcaremos cinco o seis goles; entonces, muchos equipos volverán a tener mala suerte contra nosotros. Por ahora, sin embargo, tenemos que trabajar para que, de alguna manera, las cosas salgan bien. Ese es nuestro objetivo en este momento”, dijo.

Además de sufrir por la baja de sus máximas figuras, el Bayern también está sacudido por la situación médica de Jamal Musiala y el viaje de Manuel Neuer a Brasil en plena recuperación.

Jamal Musiala, Luis Díaz y Kompany Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Kompany cerró filas al respecto de estas informaciones. “En estos días tenemos una prioridad absoluta: el HSV contra el Bayern. Eso es lo que cuenta, y eso es algo en lo que puedo influir. Tenemos nuestros retos; debemos asegurarnos de que el equipo sea capaz de luchar y esté preparado para ganar. Eso requiere mucha fuerza y energía, por lo que no tenemos tiempo para ocuparnos de otras cosas”, apuntó.

“Somos pragmáticos: tras la derrota ante el Lille, queremos dar una respuesta sobre el terreno de juego. Y todo lo que nos preocupa en este momento es puramente deportivo”, finalizó.