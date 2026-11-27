La Selección Colombia se juega este viernes la posibilidad de clasificar como líder del grupo L en el Mundial Sub-17. Aunque el objetivo es la victoria, Fredy Hurtado ya piensa en los dieciseisavos de final y por eso dispuso una alineación mixta entre titulares y suplentes.

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En total son cinco cambios los que presenta la Tricolor respecto al equipo que venció a Honduras el martes pasado.

Así formará Colombia contra Serbia: Luigi Ortíz; Jhan Moreno, Edwin Estrella, Yair Murillo, Juan Fori; Simón Rojas, Jacky Muñoz, Miguel Agámez; Luis Maturana, José Escorcia y Matías Caicedo.

Las cinco novedades son el arquero Ortíz, el defensor Estrella y Muñoz en el centro del campo, además de Matías Caicedo y Luis Maturana en la zona ofensiva.

Así llegan Colombia y Serbia

La Selección Colombia, al igual que Serbia, llega a este partido con puntaje perfecto luego de vencer a Japón y Honduras en las dos jornadas previas. El objetivo es terminar como primeros del grupo para tener un camino más despejado en las rondas eliminatorias.

En caso de victoria, la Tricolor podría quedar arriba en la tabla de rendimiento y, de ese modo, enfrentar a uno de los mejores terceros en dieciseisavos de final.

Pero Serbia llega con el objetivo de desbancar a Colombia del primer lugar y ha demostrado ser un equipo certero en las áreas rivales. El orden defensivo y la solidez del mediocampo serán factor fundamental para sacar adelante la victoria.

La 'Tricolor' cumplió con creces en este certamen intercontinental. Foto: X FCF

Declaraciones del técnico Fredy Hurtado

Fredy Hurtado, técnico de la Selección Sub-17, analizó el rival que enfrentan este viernes por la última fecha de la fase de grupos. “Para nosotros el primer objetivo era clasificar, lo hemos logrado. Tenemos el objetivo también de ser primeros del grupo, queremos serlo, es un partido difícil”, expresó.

“Estos chicos vienen haciendo un esfuerzo muy grande. Logramos el primer objetivo y vamos por el segundo, eso hace que haya cada vez más confianza. Queremos ser equipo tanto dentro como fuera de la cancha, esa unión va a hacer que nosotros podamos competir al más alto nivel”, agregó el estratega chocoano.

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Colombia ha demostrado los argumentos por los que fue campeón del Sudamericano Sub-17 a principios de este año; sin embargo, ahora viene el momento de consolidar todo el trabajo en resultados tangibles.

Hurtado calificó a Serbia como un equipo que “juega directo buscando sus delanteros” y que tiene fortalezas en el juego aéreo. “Si queremos lograr el segundo objetivo tenemos que imponernos en la primera y la segunda jugada para hacer nuestro juego”, declaró.