Deportivamente, Sebastián Villa está haciendo los méritos para regresar a la Selección Colombia de Mayores. Es figura en Boca Juniors, recientemente se consagró campeón de la Copa Sudamericana y sigue en pie por otros títulos locales en Argentina.

Durante la final jugada en Barranquilla, el partido que hizo fue de una puntuación sumamente alta, pues asistió a Miguel Merentiel en la segunda anotación que cerró el marcador en favor de los xeneizes.

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En los actos protocolarios de dicho partido una imagen del colombiano quedó muy grabada y se viralizó. Se trató de Villa entonando el himno de Colombia con lárgrimas en sus ojos.

Para el extremo habría sido motivo de emoción regresar a donde habitualmente juega la Tricolor, pero no poder tener aún la chance le removió sentimientos.

🥹🇨🇴 La emoción de Sebastián Villa con el himno en su país @BocaJrsOficial 🏆 CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista https://t.co/V1rWMJB0jl — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 25, 2026

La llamada entre Néstor Lorenzo y Sebastián Villa

Justo días después de esas lágrimas, en Blu Radio entrevistaron a Sebastián en medio del gran presente que vive.

Allí el cafetero habló de diversos temas, entre ellos la última vez que habló con Néstor Lorenzo para un posible regreso al cuadro nacional: “La última vez que hablé con él fue en una conferencia, una semana antes del Mundial y ya”.

Luego de eso también reveló lo que le había dicho el entrenador argentino: “Que confiaba en mí, que siguiera trabajando y sabía lo que le podía aportar a la Selección Colombia”, confesó.

Sobre la remota posibilidad de representar de nuevo la camiseta de la Tricolor, Villa no ocultó su deseo firme de obtener el perdón del país.

“Me gustaría que me escucharan y me dieran la oportunidad. De pronto tienen una imagen que no es así. Sé que puedo aportar, ya que tengo las condiciones. Me pone un poco triste y me siento frustrado, pero no pierdo la fe. Los tiempos de Dios son perfectos. Tengo un presente bonito, con los pies en la tierra, quiero ir por más y lo importante es que tengo hambre de gloria. Quiero seguir haciendo sentir orgullos a mi familia, mi hija, Bello, Antioquia, a mi país”, se extendió diciendo.

Con su compatriota en Boca Juniors tiene charlas en las que se mencionado la Selección y recibe consejos para no desistir.

Sebastián Villa alzando la Copa Sudamericana 2026. Foto: Getty Images

“Con varios compañeros, como Álvaro Montero. Él me habla mucho, me aconseja y me dice que siga así, que esté tranquilo. Se dijeron cosas que no eran y los que me conocen saben de la nobleza que tengo. Estoy trabajando y respondiendo en mi casa. Sigo esperando por mi oportunidad”, apunta.

Finalmente, se mantiene como un fiel creyente de que, si logra conquistar los títulos que tiene en disputa, podrá aumentar sus posibilidades de conseguirlo: “En Boca Juniors, siempre está la palabra ganar, es el club más grandes, estamos en la obligación de ir por los partidos. Estamos haciendo las cosas bien y es un sueño, para mí, estar en el radar de la Selección y espero tener esa oportunidad”, acabó.