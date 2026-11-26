Bogotá se prepara para recibir a miles de asistentes al concierto de Maná, que se realizará este sábado 28 de noviembre en el escenario Vive Claro Distrito Cultural. Ante la llegada de público al evento, TransMilenio anunció una operación especial para facilitar los desplazamientos de quienes utilicen el transporte público al finalizar la presentación.

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La operación contempla conexiones desde Salitre El Greco - Vive Claro hacia los portales El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio. Por su parte, desde CAN - British Council habrá servicios hacia los portales Suba, 80, Américas y Norte.

Los despachos se organizarán según la demanda de los usuarios, por lo que la frecuencia de salida dependerá de la cantidad de pasajeros que requieran el servicio al terminar el concierto.

Rutas para el concierto de Maná Foto: Getty Images

Rutas para llegar al Vive Claro

Para quienes necesiten desplazarse hacia Vive Claro antes del evento, TransMilenio informó que estarán disponibles 15 rutas troncales en las estaciones CAN - British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, bajo los horarios habituales de operación.

El componente TransMiZonal también tendrá 34 servicios con paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53. Estas rutas permitirán llegar al escenario desde diferentes sectores de la ciudad.

Es importante tener en cuenta que la operación especial anunciada está enfocada en el regreso de los asistentes. TransMilenio aclaró que no habrá ampliación del horario para el servicio de alimentación, por lo que los usuarios deben planear sus desplazamientos considerando los horarios habituales de este componente.

La empresa recomendó mantener recargada y personalizada la tarjeta tullave para facilitar el ingreso al sistema. También invitó a consultar los recorridos mediante TransMiApp y seguir sus canales oficiales para conocer posibles novedades en la operación.

El concierto de Maná se realizará el sábado 28 de noviembre en Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá. La presentación hace parte de la agenda de grandes espectáculos que recibe la capital durante el cierre de 2026.