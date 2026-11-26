La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) propuso establecer una tarifa diferencial del 10 % de IVA para los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia, como alternativa para incrementar los ingresos fiscales sin afectar la recuperación del sector automotor.

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La iniciativa busca modificar la tarifa reducida del 5 % que actualmente se aplica a estos vehículos y establecer un punto intermedio frente a la posibilidad de elevar el impuesto a la tarifa general del 19 %.

Según el gremio, el planteamiento responde a la necesidad de equilibrar las necesidades fiscales del país con la capacidad económica de los ciudadanos y la sostenibilidad de las actividades productivas.

Imagen de referencia de Ley de Rescate Económico, gasto público y aumento del IVA de algunos productos. Foto: Adobe Stock

En ese sentido, advirtió que aumentar el IVA del 5 % al 19 % en un solo paso podría generar una contracción cercana al 50 % en el mercado de vehículos nuevos, de acuerdo con una encuesta del Observatorio Andemos.

#Transporte | La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, ANDEMOS, propone un IVA diferencial del 10 % para vehículos eléctricos e híbridos. Aseguran que es una alternativa para fortalecer el recaudo sin frenar la recuperación del sector automotor. https://t.co/qRQodC6mox https://t.co/SqYWRLoJ56 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 26, 2026

“Una reducción de esta magnitud afectaría las decisiones de compra de los hogares, la actividad empresarial y el empleo, y podría terminar debilitando el recaudo de otros impuestos nacionales y territoriales”, señaló la asociación en su comunicado.

Según las cifras presentadas por Andemos, el sector genera aproximadamente 434.000 empleos y aporta más de $35,5 billones anuales en impuestos nacionales y territoriales, tanto directos como indirectos. Además, registra un multiplicador económico de 1,73 pesos por cada peso invertido.

La organización advirtió que una contracción de la actividad tendría efectos sobre diferentes eslabones de la cadena de valor. Entre ellos mencionó la inversión en puntos de venta y talleres, la generación de empleo, la formación técnica, los servicios de transporte de pasajeros y carga, y el desarrollo de infraestructura.

De acuerdo con el Observatorio Andemos, el 70,4 % de los encuestados prevé suspender, reducir o aplazar proyectos de inversión ante un incremento tributario de esta magnitud.

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La propuesta también cuenta, según el gremio, con sustento técnico. El informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de 2021, elaborado con el acompañamiento de la OCDE, la Dian y el Ministerio de Hacienda, recomendó sustituir la tarifa reducida del 5 % por una tarifa diferencial similar a la planteada.

Los gremios analizan el posible aumento del IVA. Foto: Getty Images

Andemos indicó que esta modificación permitiría aumentar la contribución tributaria sin eliminar las condiciones que han favorecido la incorporación de tecnologías de menores emisiones.

Entre enero y octubre de 2026 se matricularon 129.488 vehículos eléctricos e híbridos, equivalentes al 46,2 % del mercado de vehículos nuevos. Para el gremio, mantener condiciones que faciliten el acceso a estas tecnologías es relevante de cara a la renovación del parque automotor y sus efectos sobre la calidad del aire, la salud pública y la sostenibilidad ambiental.