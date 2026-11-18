El presidente Abelardo De La Espriella anunció a través de su cuenta de X una nueva modificación en la Ley de Rescate Económico: no se le subirá el IVA a los alimentos para los animales de compañía.

Gobierno no le aumentará el IVA a los alimentos de animales de compañía: senadora Andrea Padilla hizo el anuncio tras reunión

El mandatario aseguró que le dio esta instrucción clara al Ministerio de Hacienda, después de todo el debate que se había dado en los últimos días por este tema.

“Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos incrementos tributarios, también vamos a proteger la alimentación de las mascotas”, señaló.

En su mensaje, el jefe de Estado recordó que los animales de compañía hacen parte de millones de familias colombianas y prácticamente son un miembro más.

“Nos entregan amor, lealtad y compañía incondicional, y merecen todo nuestro cuidado y protección”, apuntó.

“Sé lo que significa para tantos hogares hacer un esfuerzo diario por su bienestar, y por eso no vamos a encarecer su alimentación con más impuestos”, agregó el presidente.

El pronunciamiento de De La Espriella se da después de que esto también fuera confirmado por la senadora Andrea Padilla, quien es reconocida por su causa animalista.

Así reaccionaron los sectores políticos al anuncio de Abelardo De La Espriella sobre el IVA a la canasta familiar

La congresista afirmó que tras hablar en una reunión de ponentes de la reforma tributaria y con el Ministerio de Hacienda, se logró acordar que no se haga un cobro adicional por IVA a los alimentos de animales de compañía, teniendo en cuenta que su alimentación también hace parte de la canasta familiar.

“El Gobierno Nacional se compromete a no tocar este ítem tan sensible entendiendo que los animales de compañía hacen parte de las familias colombianas y que su alimentación hace parte de la canasta familiar”, señaló.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Después de esto fue que precisamente se dio el anuncio del presidente, lo que se suma a otros que ha hecho como el no aumento del IVA a productos que estén dentro de la canasta familiar.