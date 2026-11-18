En la plenaria del Senado de la República se llevó a cabo este 17 de noviembre un debate de control político sobre la crisis carcelaria que enfrenta Colombia y que ha venido creciendo con los años.

A la sesión fueron citados varios representantes del Gobierno Nacional para explicar las medidas y acciones que se están adelantando frente a esta problemática.

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Durante el debate participó el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien presentó un balance de los principales aspectos de la política penitenciaria y carcelaria que impulsa actualmente el Gobierno Nacional. Fueron varios los anuncios y las frases que dijo Cancino y que llamaron la atención.

El ministro de Justicia anunció que las depuraciones de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar pasarán de realizarse cada 15 días a cada ocho días, como parte de las medidas para combatir este delito. Foto: Cortesía GovTech Summit - API

Estas fueron las 5 más importantes:

1. Hay cerca de 235 sanciones para funcionarios del INPEC por denuncias

El ministro aseguró que ya se totalizan unas 235 sanciones para funcionarios del INPEC por conductas irregulares dentro de los penales, relacionadas con corrupción e incluso con extorsión.

Aseguró que la situación se ha hablado tanto con el procurador General como con el contralor General y la fiscal General de la Nación. Dijo que las investigaciones por corrupción son sencillas y apuntan a investigar el dinero, por presuntos enriquecimientos ilícitos. Indicó que estos resultados podrían darse prontamente.

2. Las depuraciones de líneas extorsivas pasaron de ser cada mes a cada 15 días; la meta son cada 8 días

Se refirió a la delincuencia carcelaria, asegurando que la extorsión es uno de los delitos más comentados. Precisó que hay que cambiar la forma de actuar frente a las líneas identificadas como extorsivas. Uno de los avances es que, anteriormente la depuración de estas líneas se hacía de manera mensual, ahora es cada 15 días y la meta será de 8 días.

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“Nosotros preguntábamos por qué si se reportaban 100 líneas, los operadores solo dejaban inactivas el 10% o el 20%. Porque la línea reportada pertenecía a un funcionario del INPEC. De malas. Si la línea reportada desde donde se extorsiona, pertenece al papa, se cancela. Y esa es la instrucción”, añadió.

Durante el debate de control político, Cancino aseguró que la reincidencia en Colombia es del 25,4 % y no del 70 % u 80 %, como se había mencionado durante la discusión en el Senado. Foto: Gobernación del Magdalena y Presidencia

3. Las cifras de reincidencia son del 25,4% no del 70% ni del 80%

Cancino aseguró que tras evidenciar las cifras reportadas, hay una preocupación por la diferencia con las que se tienen en el Ministerio de manera oficial, pues aseguró que son del 25,4% y no del 70% ni del 80% como se habló en el debate.

“25,4% es muchísimo para un país como Colombia. Nosotros, en un sistema realmente fuerte, no debería pasar de un dígito en reincidencia”, aseguró.

4. Vamos a terminar las cárceles, este año con toda seguridad entregamos la cárcel de Riohacha y Sabana del Ángel

Habló de los establecimientos penitenciarios y carcelarios que se han construido en otras administraciones y que aún no han terminado. Aseguró que el Gobierno De La Espriella espera agilizar estas construcciones y entregar este año la Cárcel de Riohacha y también la Sabana del Ángel, en el departamento del Magdalena.

El ministro Iván Cancino anunció que el Gobierno espera entregar este año las cárceles de Riohacha y Sabanas del Ángel, y aseguró que los nuevos establecimientos penitenciarios estarán alejados de los perímetros urbanos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

5. Las cárceles en el Gobierno De La Espriella dejarán de estar en los perímetros urbanos

Aseguró que existe una gran problemática frente a la extorsión y es la presencia de las cárceles en perímetros urbanos. Sin embargo, ahora ello se solucionará, pues los nuevos proyectos carcelarios ya no estarán en el centro urbano de las ciudades sino que se hará de manera alejada.

Con ello se solucionará el problema de los inhibidores de señal y también la presencia de crimen dentro de las ciudades, dada la ubicación carcelaria. Esto dado que los inhibidores pueden afectar comunidades contiguas al establecimiento.