Este martes, la plenaria del Congreso tuvo una particular escena cuando iniciaba un debate de control político sobre la crisis en Colombia por sobrecupo en las cárceles del país. Un grupo de sujetos privados de la libertad ingresó sorpresivamente al capitolio.

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Lejos de ser una acción accidental, se supo que estos presos en mención hacen parte del programa Cárceles Productivas, que comenzó a estructurarse e implementarse entre el 2023 y 2024 bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y el Inpec, con el que promueven la producción económica de los reclusos mediante alianzas con empresas privadas.

El ingreso de ellos fue autorizado por el senador del partido ASI, Gustavo Moreno, con el propósito de que relaten las dificultades que se viven actualmente tras las rejas.

Gustavo Moreno, senador del partido ASI. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Moreno estaba iniciando su intervención cuando anunció el ingreso de estos presos colombianos. El congresista citó las cifras del INPEC que aseguran que actualmente hay 101.543 privados de la libertad en Colombia cuando el país solo tiene capacidad para el 80.992, por lo que casi 20.000 permanecen en hacinamientos.

Esta sesión fue convocada por los senadores Isabel Zuleta y Gustavo Moreno, de los partidos Pacto Histórico y ASI, respectivamente.

El representante detalló que esta crisis actual viene desde años atrás. Y, entre las principales problemáticas, destacó que hay personas en casa por cárcel que no tienen ni siquiera un brazalete de control.

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Para el desarrollo del debate, se citó al ministro actual de Justicia, Iván Cancino, quien respondió sobre el plan de acción del Gobierno nacional para esta crisis penitenciaria.

La respuesta del ministro Iván Cancino

El ministro respondió a estos cuestionamientos haciéndole frente a la problemática que actualmente tiene el país. Cancino inició su intervención aclarando una diferencia en las cifras presentadas en la plenaria.

“Las cifras de reincidencia que maneja el ministerio son del 25,4%, jamás del 70 u 80%. Pero el 25,4 es mucho. No deberíamos pasar de una cifra de un dígito de la reincidencia”, dijo el jefe de la cartera de Justicia en Colombia, comprometiéndose con ocuparse de dicha problemática.

Todas las intervenciones coincidieron en que esta crisis no es nueva, pero a pesar de ello, Cancino dijo que este Gobierno “no llorará sobre la leche derramada”, sino que mirará hacia delante y por eso ya trabajan para terminar de construir los centros penitenciarios de Riohacha y Sabaná de Ángel.

Asimismo, para frenar la extorsión desde las cárceles, el ministro detalló que las autoridades ya están bloqueando algunas líneas que antes se identificaban cada mes y ahora se identifican cada 15 días con el propósito de que llegue a ser esto cada 8 días.

También aseguró que, aunque los operadores antes solamente bloqueaban el 10 o 15% por diferentes factores, el Gobierno ordenó que, sea quien sea el propietario de la línea, se debe bloquear si tiene registros de extorsión.

El apoyo de las telefonías y el sector bancario ha sido clave, según el ministro, que detalló que ya han recibido de las plataformas de pago fácil para enfrentar la problemática.

Entre otras medidas, destacó Cancino que el Gobierno De La Espriella ya trabaja en diferentes iniciativas para tener inhibidores de señales en las cárceles colombianas.