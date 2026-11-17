En la noche de este 17 de noviembre, el representante a la Cámara, Andrés Guerra, por el Centro Democrático, publicó una carta que reflejó una nueva tensión al interior del partido por cuenta de varias inconformidades, según argumenta, a raíz que la falta de reconocimiento y participación de su equipo político dentro de la colectividad, pese a los resultados electorales que asegura haber conseguido en Medellín.

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En la misiva dirigida al partido, manifestó tristeza por no haber sido incluido en decisiones internas del Centro Democrático, más exactamente en la definición del directorio municipal de Medellín.

El congresista recordó que renunció a su curul en la Asamblea de Antioquia en 2013 para acompañar a Álvaro Uribe Vélez en la creación del Centro Democrático. Foto: Samantha Chavez

“He tratado de aportar con absoluta dedicación un granito de arena para ir siempre al frente de la batalla democrática, sin quejarme, con recursos propios, sin inducir al error, sin llevar o traer en él proceso interno del partido. Hoy la verdad no me da ni rabia que no me tengan en cuenta, ni para definir el directorio municipal en Medellín, me da una profunda tristeza que cada resultado de la siembra en una elección, es un accidente, muchos creen que se da por generaciones espontánea en nuestra colectividad”, precisó.

También recordó que durante el 2013, renunció a su curul en la Asamblea de Antioquia para acompañar a Álvaro Uribe Vélez en la creación del Centro Democrático.

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Luego pasó a cuestionar el desconocimiento en los resultados electorales de su equipo, pues destacó que en Medellín logró 37.375 votos al Senado en 2022 y a la Cámara 59.969 votos. Pese a estos resultados, aseguró que no ha recibido consideración para participar en las listas y los procesos internos del partido.

“No les daré gusto”, fue una de las frases con las que Andrés Guerra dejó clara su intención de continuar en los procesos políticos, pese a las diferencias que expuso dentro de su partido. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pasó además a asegurar que durante la campaña recibió información de que existía una orden para no entregar recursos a su equipo político, conocido como los sembradores.

“En la campaña recibí la información que la orden era no darle recursos al equipo de los sembradores : “Andrés no necesita”. Ahora vuelve a aparecer el fantasma del enfoque democrático en Medellín y además en las ciudades valiosas del Área Metropolitana. Todo indica que continúan buscando que Andrés se agote, anuncie su retiro de los procesos, no les daré gusto”.

Finalmente, el congresista cerró la carta asegurando que tratará de seguir siendo útil, práctico, concreto, modificando la manera de ver lo político y lo público.

El representante destacó los 59.969 votos obtenidos por su equipo en las elecciones a la Cámara de 2026 y cuestionó la falta de espacios para los llamados sembradores dentro de la colectividad. Foto: Prensa Andrés Guerra.

“Mi respeto profundo por todos, pero es inaceptable que algunos propongan soluciones de modelos que favorecen a algunos y no seamos ni vinculados, desconocen el trabajo legítimo y exitoso de muchos… Con sentimiento de profundo respeto”, concluyó.