El senador Andrés Guerra pidió que la plenaria del Senado realice un debate sobre la “mutación” que han tenido las mafias locales en el país.

El congresista le solicitó a la plenaria que esa discusión se dé antes de que él deje su curul como senador para pasar a la Cámara de Representantes y recordó que cuando el presidente Gustavo Petro ejerció como legislador, en 2004, también se llevó a cabo una discusión de ese tipo.

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“Hoy, 22 años después, vuelvo a poner en la mesa un debate que este país merece para que hablemos con claridad sobre cómo han mutado los poderes mafiosos locales en este país sin ningún tipo de barniz político”, expresó Guerra.

El senador señala que estas se han articulado en las líneas de economías emergentes ilegales, poderes políticos locales y ejércitos privados ilegales y llamó la atención sobre que el Pacto Histórico ganó las elecciones en los territorios de Antioquia donde estas tienen presencia.

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Guerra puntualizó que en cinco municipios de departamento en los que los ilegales tienen el control territorial el ganador de las elecciones fue el partido de gobierno. “Apartadó gana el Pacto Histórico. Turbo, corazón del Clan del Golfo, gana el Pacto Histórico, el corazón del Urabá y sus once municipios. El Bajo Cauca, corazón de la ilegalidad del oro hoy, Remedios, Bagre y Segovia. Hagamos el debate”, expresó.