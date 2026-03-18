Iván Cepeda llega este miércoles a Antioquia declarado como persona no grata y en medio de fuertes tensiones por la minga

Antioquia estará en los ojos de los colombianos este miércoles, 18 de marzo, porque Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, llegará a Medellín junto con su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, en medio de fuertes tensiones por la presencia de la minga indígena, porque fue declarado persona no grata por la Asamblea de ese departamento y porque el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, prometen no dejarse quitar ese escenario político.

Cepeda estará desde las 6:00 de la tarde en el Parque de los Deseos o La Resistencia y lo primero que hará en su discurso es tratar de quitarse de encima el piano que carga porque en su plan de gobierno aparecen frases polémicas como: “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Federico Gutierrez Iván Cepeda Foto: SEMANA

Ha tenido que explicar, reiteradamente, que lo descontextualizaron y que también se refirió en mejores términos términos al departamento. “Ese será el principal eje de las palabras que leerá en la capital de Antioquia”, le contó a SEMANA una fuente que hace parte de la campaña del político de izquierda.

Y es que el peso de la frase contra Antioquia surtió un efecto adverso contra Cepeda. Al menos 15 diputados lo declararon persona no grata, una proposición más política que jurídica pero con cierta carga de simbolismo en esa región del país.

Uribe acusa a Petro y Cepeda de impulsar la minga indígena en el país Foto: Montaje El País: fotos de Aymer Andrés Álvarez- El País / Colprensa

“Declarar persona no grata en el departamento de Antioquia al señor Iván Cepeda, candidato a la presidencia, en razón de sus expresiones generalizantes que, a juicio de esta corporación, estigmatizan de manera injusta al departamento y a sus habitantes”, se lee en la proposición firmada por 15 diputados.

Allí también exhortan al candidato presidencial a “orientar la contienda electoral hacia un debate respetuoso y propositivo sobre las regiones, que reconozca la complejidad de la historia del conflicto armado sin acudir a formulaciones que puedan reforzar estigmas territoriales ni desconocer los avances y esfuerzos de la sociedad antioqueña por superar la violencia”.

La diputada por el Centro Democrático, Verónica Arango. Foto: AUTOR ANÓNIMO.

La diputada del Centro Democrático, Verónica Arango, le explicó a SEMANA que la declaratoria es “inminentemente política y simbólica de rechazo a las palabras pronunciadas por Iván Cepeda en contra de nuestra tierra”. Es decir, no le impide la movilidad ni los derechos que tiene cualquier colombiano.

Los indígenas prometen acompañar a Iván Cepeda en su recorrido por el país. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

“Si le parece que somos unos narcoeconomistas o paramilitares, ¿a qué viene? ¿A pedir votos? Que nos respete. Ojalá, jurídicamente, esto pudiera tener alguna implicación, pero lastimosamente, no", añadió la diputada.

Antes de que Cepeda aterrice en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe, su principal enemigo político, se tomará La Alpujarra y presidirá un homenaje a las 10:00 de la mañana.

“Rendiremos homenaje a nuestra Policía, al concejal Andrés Rodríguez, El Gury, al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes defendieron la protesta pacífica e impidieron los bloqueos. Llamaremos a nuestros compatriotas indígenas a que no se dejen de manipular de Iván Cepeda y Gustavo Petro, promotores de la violencia”, dijo.

El concejal Andrés Rodríguez denunció que el Cabildo Mayor del resguardo indígena Río Alto San Juan (quien hace parte de la minga indígena) habría contratado cerca de 6.000 millones de pesos en el último año. Además, aseguró que su líder tendría contratos con la Alcaldía de San Pedro de Urabá por más de 17 millones de pesos. “La denuncia se agrava porque, tras alertas por la presunta instrumentalización de más de 200 niños, el ICBF habría destinado cerca de 5.000 millones de esos recursos al mismo cabildo”, informó el Centro Democrático.

Los ánimos están caldeados en Antioquia. Aunque los horarios en los que intervendrán Álvaro Uribe e Iván Cepeda son diferentes, la minga indígena permanece en Medellín y promete sumarle público al candidato de izquierda, quien entregó esta semana en Bogotá la directriz de divulgar en las redes sociales imágenes donde él aparezca con asistencia masiva.

Se desconoce si la minga indígena espera exclusivamente a Cepeda para el acompañamiento o, si al contrario, seguirá protagonizando desmanes.

El alcalde Federico Gutiérrez reportó “autoridad y orden” en La Alpujarra, donde se concentra el poder paisa, mientras el gobernador Andrés Julián Rendón insiste en que “si Antioquia resiste, Colombia se salva”. Ambos, además de la Policía, están preparados para hacerle frente a cualquier acción que, eventualmente, se pueda presentar durante este miércoles.