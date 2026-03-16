Presidente del Concejo de Medellín denuncia que minga indígena en La Alpujarra sería para “legalizar recursos” y llenar evento de Iván Cepeda

Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín, cuestionó la llegada de la minga indígena a la ciudad, los bloqueos que realizaron en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra, y si esto tendría relación con un evento del candidato presidencial Iván Cepeda el 18 de marzo en la capital antioqueña.

“Todo se supo, este es el plan que tienen para arrodillar a Antioquia y se va a concretar este miércoles 18 de marzo, con la presencia de Iván Cepeda en Medellín”, dijo el político.

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“Miren, es que aparecieron las llaves. Qué casualidad que todo lo que está pasando hoy en La Alpujarra con los bloqueos de los indígenas se debe a que Iván Cepeda planea un evento en nuestra casa esta semana (...) Yo me pregunto: ¿será que bloquearon hoy la Alpujarra para legalizar la logística con recursos públicos y tratar de llenar el evento de Cepeda de esta semana”, cuestionó.

“Es que esto es de manual, señores nosotros ya sabemos cómo es el jueguito de odio de esta gente pero aquí en Antioquia se estrellaron”, añadió.

Esta madrugada, un numeroso grupo de indígenas arribó a la ciudad para, según afirmaron, reclamar por incumplimientos de los gobierno departamental y nacional.

Jaime Andrés Rivera Donado, vocero del resguardo Río Alto San Juan de San Pedro de Urabá, del pueblo Senú, habló sobre la protesta.

El vocero indígena dijo que son tres sus peticiones: “El propósito por el cual nosotros venimos es a los nombramientos de nuestros profes; tenemos 600 estudiantes a los que no les han nombrado un solo docente. En Antioquia tenemos mala infraestructura, ¿a quién le compete? Pues al gobierno departamental y nacional", dijo en diálogo con El Tiempo.

Panorámica de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

“Que vengan y nos ayuden a solucionar estas necesidades. Al ICBF, Gobierno Nacional, le estamos solicitando que por favor nos reintegre los cupos que nos quitaron; 240 cupos nos quitaron en San Pedro de Urabá, en Mutatá nos quitaron alrededor de 100 cupos”, agregó.

De la misma manera, aseguró que requieren que la Agencia Nacional de Tierras legalice los predios que ya están en su propiedad.

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“Tenemos la tierra, le estamos diciendo: legalícenos los predios, no le estamos diciendo que nos compre tierra, que nos legalice porque ya lo tenemos”, indicó el líder indígena.

También fue enfático en decir que llegaron a Medellín “por las necesidades, no por ningún político ni por ningún paro minero, venimos por la necesidad de nuestra gente”.

El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia también cuestionaron la movilización indígena.