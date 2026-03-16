Defensoría del Pueblo se pronuncia por protestas de minga en Medellín: pide a autoridades evitar el racismo y a indígenas privilegiar el diálogo

Un numeroso grupo de indígenas arribó esta madrugada a Medellín en una denominada minga para reclamar, según manifestó la Organización Indígena de Antioquia (OIA), por algunos incumplimientos por parte de la Gobernación departamental y del gobierno nacional.

Los manifestantes, que llegaron en 12 buses desde diferentes lugares de Antioquia, bloquearon vías de acceso a La Alpujarra, el centro administrativo donde funcionan la Alcaldía de Medellín, el Concejo Distrital, la Gobernación de Antioquia y muy cerca de donde está el edificio de los juzgados José Félix de Restrepo.

Su arribo provocó de inmediato el rechazo de parte de las autoridades locales y departamentales, entre ellos el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y algunos de los concejales de gobierno.

“Juzguen ustedes. No saben por qué están protestando. Y dice: “Estamos cumpliendo órdenes”. Yo pregunto: ¿Órdenes de quién? Quieren generar caos”, indicó el alcalde al publicar un video en el que habla un supuesto manifestante llegado desde Tierralta, en el departamento de Córdoba, que dice no saber por qué se protesta.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que la protesta obedece a un “capricho de algunos gobernadores indígenas”, que buscan nombrar a sus propios profesores y tienen “desescolarizados a sus estudiantes”. Además, para pararse de la mesa, los manifestantes le pidieron 120 millones de pesos para regresar a sus resguardos.

“Los profesores están nombrados, ellos no los dejan trabajar. Ellos además tienen muchos problemas de gobernabilidad”, dijo.

La Defensoría del Pueblo les salió al paso a algunas de esas reacciones, para pedir que se evite la estigmatización y el racismo. Además, para llamar al diálogo.

“Hacemos un llamado a las autoridades en Medellín y Antioquia frente a la concentración de la minga indígena en el sector de La Alpujarra, para que se aborde priorizando el diálogo que permita escuchar las solicitudes que tienen y buscar la manera de llegar a acuerdos”, dijo la entidad.

“Desde la Defensoría se les solicita evitar cualquier pronunciamiento que pueda entenderse como racismo o discriminación étnica en contra de la ciudadanía indígena de nuestro país”, añadió.

También pidió proteger y garantizar la protesta social, como derecho constitucional, evitando cualquier forma de estigmatización que la iguale a una actividad ilegal.

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“Asimismo, en caso de presentarse desmanes en la protesta, privilegiar siempre el diálogo en torno a las solicitudes que la motivan. Asimismo, le solicitamos a la minga indígena que cumpla con el deber de hacer los reclamos y propuestas a través del diálogo de una manera clara para que las partes se puedan sentar y atender las peticiones que los han llevado a concentrarse en la ciudad de Medellín”, señaló la Defensoría.

La OIA, a través de un comunicado, dijo que la protesta se da tras dos años de incumplimientos del gobierno departamental.

“Hoy caminamos en minga porque tras más de dos años de gobierno departamental no ha sido posible establecer un diálogo directo con el señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, situación que preocupa profundamente a nuestras comunidades, quienes históricamente han apostado por el diálogo de gobierno a gobierno, el respeto institucional y la construcción conjunta de soluciones para los territorios indígenas”, señaló parte del comunicado de la OIA.

“La Minga Indígena de Antioquia tiene como objetivo central exigir la instalación de un espacio real y efectivo de diálogo político entre el Gobierno Departamental y las autoridades de la Organización Indígena de Antioquia, con el fin de garantizar el respeto y la materialización de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y territoriales de los pueblos indígenas del departamento”, añadió.

Con carpas llegaron los indígenas a la Alpujarra, en Medellín. Foto: Redes sociales.

Jaime Andrés Rivera Donado, vocero del resguardo Río Alto San Juan de San Pedro de Urabá, del pueblo Senú, habló sobre la protesta.

El vocero indígena dijo que son tres sus peticiones: “El propósito por el cual nosotros venimos es a los nombramientos de nuestros profes; tenemos 600 estudiantes a los que no les ha nombrado un solo docente. En Antioquia tenemos mala infraestructura, ¿a quién le compete? Pues al gobierno departamental y nacional", dijo en diálogo con El Tiempo.

“Que vengan y nos ayuden a solucionar estas necesidades. Al ICBF, Gobierno Nacional, le estamos solicitando que por favor nos reintegre los cupos que nos quitaron; 240 cupos nos quitaron en San Pedro de Urabá, en Mutatá nos quitaron alrededor de 100 cupos”, agregó.

De la misma manera, aseguró que requieren que la Agencia Nacional de Tierras legalice los predios que ya están en su propiedad.

“Tenemos la tierra, le estamos diciendo: legalícenos los predios, no le estamos diciendo que nos compre tierra, que nos legalice porque ya lo tenemos”, indicó el líder indígena.

También fue enfático en decir que llegaron a Medellín “por las necesidades, no por ningún político ni por ningún paro minero, venimos por la necesidad de nuestra gente”.

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Tras consultar con varias fuentes de los pueblos indígenas, SEMANA conoció que, después de muchos años de agrupar a las organizaciones indígenas de Antioquia, la OIA ya no tiene esa exclusiva representatividad.

En el XII Congreso de los Pueblos Indígenas de Antioquia, que se realizó entre el 27 y el 29 de marzo de 2025 en Arboletes, los indígenas se dividieron.

Unos se quedaron con la OIA y otros con el naciente Consejo Departamental de Autoridades Indígenas (Codian).

Este lunes, mientras unos 900 miembros de la OIA llegaban a Medellín con 200 menores de edad, con carpas y todo dispuesto para su protesta, desde Codian señalaban que ellos no eran parte de los manifestantes.

“Nuestra decisión se fundamenta en que ya se desarrolló una minga indígena en el departamento, en la cual se lograron acuerdos importantes con las entidades del orden departamental y nacional”, dijo John Carupia, autoridad mayor de Codian.

Por ahora, se sabe que representantes de la OIA —que reclaman acuerdos que aducen incumplidos en temas como la educación— y de Codian están en La Alpujarra, donde esperan que avance una mesa de diálogo junto a la gobernación de Antioquia para que estas protestas tengan una pronta salida.