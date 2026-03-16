Tras trino de Petro y video de un indígena en Medellín señalando que está “cumpliendo órdenes”, Fico Gutiérrez hace cuatro preguntas directas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo tras hablar de la “casualidad” entre el discurso del senador Iván Cepeda sobre Antioquia y los bloqueos indígenas en Medellín.

“Que ‘casualidad’ que después de los insultos en contra del pueblo antioqueño, hoy desde la madrugada, más de 500 personas de la minga indígena hayan llegado a Medellín a bloquear el centro administrativo La Alpujarra, donde operan la Gobernación y la Alcaldía. Resistiremos”.

Fico Gutiérrez advierte lo que hay detrás de bloqueos de indígenas y dice quiénes son los supuestos responsables: “Días difíciles”

“Si Petro pudiera borrar a Antioquia del mapa, ya lo hubiera hecho”, dice el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en entrevista con SEMANA

De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la llegada de indígenas a la capital antioqueña a bloquear la ciudad. Lo hizo en el marco de la controversia porque Iván Cepeda, senador y candidato presidencial, se refirió al departamento de Antioquia como “cuna de la parapolítica”.

En medio de las movilizaciones, un indígena dijo estar “cumpliendo órdenes” y aceptando que ni siquiera sabe por qué protesta. Y dicho video fue replicado por el presidente, Gustavo Petro, junto a este mensaje, en X: “Para los medios de comunicación de Antioquia las luchas sociales son ilegítimas. Así se crea la burbuja comunicativa que impide la voz de los sectores excluídos en Antioquia. Como afirmó Jürgen Habermas, QEPD, la ausencia de comunicación social y diálogo solo crea la violencia”.

Bajo ese contexto, el alcalde de Medellín se preguntó quién está detrás de esto. “Llegaron alrededor de 500 personas de comunidades indígenas a Medellín. Se desplazaron desde algunas regiones, especialmente decían que era desde el Urabá antioqueño. Pero mire la sorpresa, por ejemplo, cuando entrevistan a una de los de la comunidad indígena y le pregunta, ‘Venga, ¿usted qué hace aquí?’ Y dijo: ‘No, yo no sé porque estoy acá’. Segundo, ‘¿usted de dónde es?’ ‘No, yo soy de Tierralta, Córdoba’. ‘¿Y usted qué hace aquí?’ No, esperando, nosotros obedecemos órdenes. Estamos esperando órdenes’. ¿Órdenes de quién, por Dios? ¿Usted cree que es que la gente llega gratis de un día para otro? ¿Cuánto les tuvieron que haber pagado? Los mandan como a hacer una misión, ¿a hacer qué por Dios?“, dijo Gutiérrez.

“Entonces, hay una comunidad de San Juan de Urabá, comunidad indígena, que dice tener unos reclamos, que inclusive el mismo gobernador Andrés Julián ya lo ha dicho, están en unas mesas de negociación y lo que nosotros hemos sido claros es que una cosa la protesta pacífica, pero jamás vamos a permitir vías de hecho ni violencia”, agregó el alcalde de Medellín.

“Bloquean el centro administrativo de La Alpujarra, no hay ingreso a la Alcaldía, no hay ingreso a la Gobernación, no trabaja hoy la justicia porque ahí quedan los juzgados. Nos acaban de cancelar las sesiones, por ejemplo, del Concejo de Medellín, que eran a las 2 de la tarde, le prohíben el ingreso entonces y se paran ahí a impedir el ingreso de ciudadanos, no solo de funcionarios públicos y de ciudadanos, de miles de ciudadanos que tienen que hacer las vueltas del día a día”, aseveró.

Vea la entrevista completa con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín:

“Venga, ¿hasta cuándo los derechos de unos van a ir en contra vida de los derechos de los demás? Entonces, aquí estamos viendo, en mi concepto, que esto de casualidad no tiene nada, que hace parte de la misma agenda política, que eso es financiado. Mire, vinieron en 16 buses. Cada bus de esos cuesta ¿Quién paga eso? 12 millones de pesos", cuestión el alcalde.

“Esta logística no es fácil. que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Quién más va a ser? Así como bloquean a Bogotá, así como bloquean a a Cali, instrumentalizan”, agregó. “Mire, 180 niños de la comunidad indígena. Entonces uno dice, “Por Dios, hombre, ¿qué tiene que estar haciendo los niños acá en medio del sol, en medio de las dificultades en vez de estar en sus comunidades?”, agregó.

“Eso es lo que le decimos a las autoridades, investiguen quién financia eso. Mire, llegan con los mercados, llegan con todo. Yo le aseguro que son muchos recursos que se requieren para tener 500 personas, en temas de alimentación y, por supuesto, con todas las necesidades que se tienen. Eso no es normal”, sentenció Gutiérrez.

“Entonces, aquí es donde nosotros decimos, si lo que pretenden es definitivamente generar aquí inestabilidad, que es lo que siempre ellos han querido con Medellín y con Antioquia así como lo han logrado en Bogotá y en Cali, pues nosotros aquí tenemos una cosa clara, una cosa es la protesta social y otra cosa es la violencia. Nosotros no vamos a permitir que acá en Medellín haya violencia. Y aquí las instrucciones de la fuerza pública han sido claras”, puntualizó, al aclarar que no permitirá que el bloqueo a la ciudad se postergue.