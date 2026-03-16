EL DEBATE

“Si Petro pudiera borrar a Antioquia del mapa, ya lo hubiera hecho”, dice el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en entrevista con SEMANA

El alcalde de Medellín habló en El Debate de SEMANA, donde también le respondió a Iván Cepeda tras sus recientes declaraciones sobre Antioquia.

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Redacción Debate
16 de marzo de 2026, 12:38 p. m.
De izquierda a derecha en la imagen: Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha en la imagen: Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Polémica en el país por unas recientes declaraciones del candidato Iván Cepeda y que luego quedaron plasmadas en un capítulo de su plan de gobierno de cara a la contienda electoral.

El capítulo objeto de polémica es uno que se tituló ‘Medellín y Antioquia no regresarán al pasado’, el cual corresponde a un discurso del candidato del Pacto Histórico en el que se dirige al pueblo de Antioquia.

En parte de este artículo, Cepeda mencionó: “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

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Sin embargo, Cepeda ha asegurado que desde diversos sectores se ha buscado descontextualizar lo dicho por él.

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Ahora, en El Debate de SEMANA, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió a Cepeda y dijo que, si el presidente Gustavo Petro “hubiera podido borrar a Antioquia del mapa, ya lo hubiera hecho”.

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Y agregó Gutiérrez sobre el presidente Petro: “Lo ha hecho, pero de manera presupuestal, entonces aquí no llega la plata para las obras, las tenemos que asumir entre el gobernador y yo, entre Alcaldía y Gobernación. Para los programas sociales no llegan los recursos. Lo de ellos es el discurso del odio, el discurso de nosotros es trabajar y hacer que las cosas pasen”.

En respuesta a Cepeda, tras sus polémicas declaraciones, Gutiérrez dijo que se sentía muy orgulloso de ser antioqueño, resaltando que ese “odio” que algunos se han dedicado a generar contra ese departamento, no era algo casual, nuevo, y que por el contrario todo hacía parte de una estrategia.

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“Hay sectores políticos que dicen que si Antioquia cambia, Colombia cambia. Y yo les digo, si Antioquia resiste, Colombia se salva; yo creo que no solo es injusto, sino que es ignorancia absoluta tratar de resumir de alguna persona, tratar de creer que la historia de Antioquia se resume a las peores épocas del narcotráfico”, agregó el alcalde de Medellín en El Debate de SEMANA.

En desarrollo…