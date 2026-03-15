El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció por medio de su cuenta de X con el objetivo de desmentir una supuesta campaña de desinformación que se habría dado tras su discurso en Antioquia.

Esta nueva advertencia se suma a la realizada el pasado 6 de marzo, en la cual señaló la existencia de campañas difamatorias en su contra en Antioquia, ante el crecimiento y demostración de fuerza del Pacto Histórico en la región.

Iván Cepeda genera malestar tras asegurar que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica” y “del terrorismo de Estado”

En primer caso, el candidato solicitó a los medios de comunicación de la región publicar, de manera rigurosa y textual, el discurso que pronunció en Medellín el pasado 12 de febrero y que aparece en el comunicado anexo.

Su pronunciamiento fue compartido por el partido político al cual pertenece. Foto: AFP

“Esto con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que permita contrastar versiones sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”. señaló Cepeda.

Señoras y señores @elcolombiano:



Respetuosamente solicito a ustedes publicar, de manera rigurosa y textual lo que dije en Medellín el pasado 12 de febrero, y que aparece en el comunicado anexo.



Esto con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que… pic.twitter.com/zGLqSXd6k7 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 15, 2026

Cepeda afirma que desde diversos sectores se ha buscado descontextualizar el discurso emitido, en el cual señaló diversas problemáticas que, desde el punto de vista del candidato, han afectado a Antioquia.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones enteras en territorios rurales y urbanos del departamento”, señala el Pacto Histórico en su comunicado.

Por otra parte, Cepeda señaló que a lo largo de su discurso en tierras antioqueñas sostuvo que la violencia que se desató en Antioquia no logró destruir la fuerza colectiva de su gente.

“Sus comunidades fortalecieron su organización y resistencia, así como defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, investigadores y jueces se opusieron a lo que denominó como ‘el imperio del mal’, puntualizó Cepeda.

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Cepeda recalcó que Medellín y el departamento han cambiado y envió un fuerte mensaje a sus contendores, señalando que el uribismo no regresaría.

“Medellín y Antioquia han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar”, afirmó Cepeda.