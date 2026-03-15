El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció por medio de su cuenta de X con el objetivo de desmentir una supuesta campaña de desinformación que se habría dado tras su discurso en Antioquia.
Esta nueva advertencia se suma a la realizada el pasado 6 de marzo, en la cual señaló la existencia de campañas difamatorias en su contra en Antioquia, ante el crecimiento y demostración de fuerza del Pacto Histórico en la región.
En primer caso, el candidato solicitó a los medios de comunicación de la región publicar, de manera rigurosa y textual, el discurso que pronunció en Medellín el pasado 12 de febrero y que aparece en el comunicado anexo.
“Esto con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que permita contrastar versiones sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”. señaló Cepeda.
Señoras y señores @elcolombiano:— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 15, 2026
Respetuosamente solicito a ustedes publicar, de manera rigurosa y textual lo que dije en Medellín el pasado 12 de febrero, y que aparece en el comunicado anexo.
Esto con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que… pic.twitter.com/zGLqSXd6k7
Cepeda afirma que desde diversos sectores se ha buscado descontextualizar el discurso emitido, en el cual señaló diversas problemáticas que, desde el punto de vista del candidato, han afectado a Antioquia.
“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones enteras en territorios rurales y urbanos del departamento”, señala el Pacto Histórico en su comunicado.
Por otra parte, Cepeda señaló que a lo largo de su discurso en tierras antioqueñas sostuvo que la violencia que se desató en Antioquia no logró destruir la fuerza colectiva de su gente.
“Sus comunidades fortalecieron su organización y resistencia, así como defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, investigadores y jueces se opusieron a lo que denominó como ‘el imperio del mal’, puntualizó Cepeda.
Cepeda recalcó que Medellín y el departamento han cambiado y envió un fuerte mensaje a sus contendores, señalando que el uribismo no regresaría.
“Medellín y Antioquia han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar”, afirmó Cepeda.