Política

Iván Cepeda desmiente supuesta campaña de desinformación tras su discurso en Antioquia: “Contrastar versiones sobre mi visión”

Por medio de las redes sociales del candidato se dio a conocer la información.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

15 de marzo de 2026, 4:14 p. m.
El candidato pronunció un discurso en días pasado en Antioquia.
El candidato pronunció un discurso en días pasado en Antioquia. Foto: Foto suministrada por la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció por medio de su cuenta de X con el objetivo de desmentir una supuesta campaña de desinformación que se habría dado tras su discurso en Antioquia.

Esta nueva advertencia se suma a la realizada el pasado 6 de marzo, en la cual señaló la existencia de campañas difamatorias en su contra en Antioquia, ante el crecimiento y demostración de fuerza del Pacto Histórico en la región.

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En primer caso, el candidato solicitó a los medios de comunicación de la región publicar, de manera rigurosa y textual, el discurso que pronunció en Medellín el pasado 12 de febrero y que aparece en el comunicado anexo.

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Su pronunciamiento fue compartido por el partido político al cual pertenece. Foto: AFP

“Esto con el fin de permitir a sus lectores una visión no descontextualizada y que permita contrastar versiones sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”. señaló Cepeda.

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Cepeda afirma que desde diversos sectores se ha buscado descontextualizar el discurso emitido, en el cual señaló diversas problemáticas que, desde el punto de vista del candidato, han afectado a Antioquia.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones enteras en territorios rurales y urbanos del departamento”, señala el Pacto Histórico en su comunicado.

Por otra parte, Cepeda señaló que a lo largo de su discurso en tierras antioqueñas sostuvo que la violencia que se desató en Antioquia no logró destruir la fuerza colectiva de su gente.

“Sus comunidades fortalecieron su organización y resistencia, así como defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, investigadores y jueces se opusieron a lo que denominó como ‘el imperio del mal’, puntualizó Cepeda.

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Cepeda recalcó que Medellín y el departamento han cambiado y envió un fuerte mensaje a sus contendores, señalando que el uribismo no regresaría.

“Medellín y Antioquia han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar”, afirmó Cepeda.