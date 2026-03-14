Iván Cepeda anunció que recorrerá el país la próxima semana: “Mi lucha contra la corrupción no comenzó ahora; ha sido contra las mafias y la parapolítica”

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, habló tras la culminación de su visita a Brasil, donde se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y anunció las acciones que iniciará la próxima semana, cuando regrese a Colombia y empiece en firme su campaña presidencial.

“Un gusto saludarlos desde Brasilia. Estoy culminando una muy exitosa visita en la que tuvimos la oportunidad de tener una reunión muy cálida con el presidente Lula da Silva, en la que hemos tenido información muy valiosa sobre cómo se ha adelantado en este país la reforma agraria, lecciones que creemos son importantes para tener en cuenta en el contexto internacional”, informó.

Iván Cepeda y Luiz Inácio Lula. Foto: Iván Cepeda

Cepeda dijo que está listo para comenzar la próxima semana “nuestro recorrido de campaña electoral. Una campaña que tiene temas fundamentales en su centro, como el problema de la corrupción”.

Sobre ese tema, Cepeda fue enfático: “Mi lucha contra la corrupción no comenzó con mi campaña electoral, ha sido una lucha contra las mafias, contra la parapolítica, contra quienes han intentado tomarse el Estado o se lo han logrado tomar en algunos de los momentos de nuestra historia reciente”.

Manifestó que le llama la atención que “ahora la extrema derecha quiera presentarse como una fuerza que ha combatido la corrupción. No. Es con ellos con quienes he polemizado en el Congreso, con su jefe, Álvaro Uribe, por supuesto, quien no solamente ha acolitado la corrupción, sino que bajo su gobierno intentó que las mafias parapolíticas anidaran en el Congreso y en el Ejecutivo”.

Iván Cepeda el día en que inscribió su candidatura presidencial ante la Registraduría. Foto: AFP

Y remató: “Mi mensaje es implacable. Con ellos es la discusión y la disputa. Y, por supuesto, no debe caber duda sobre mi decisión al respecto”.

Aunque Iván Cepeda le lanza críticas a la “extrema derecha” y la asocia con la corrupción, no puede olvidar que en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que llegó al poder en 2022 bajo las banderas de la lucha contra la corrupción, se registró uno de los escándalos más grandes en la historia reciente del país: el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Suministrada a Semana

Hasta ahora, este caso ha llevado a la captura de dos exministros: Luis Fernando Velasco, que fue ministro del Interior, y Ricardo Bonilla, que fue ministro de Hacienda. Lo mismo pasa con la exconsejera de las Regiones, Sandra Ortiz.

Los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, también están privados de la libertad, y esta semana la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, salpicados en el entramado de corrupción.

Sobre Cepeda no hay cuestionamientos por corrupción, pero una de sus principales batallas en esta campaña será recuperar el discurso que durante años le permitió a la izquierda luchar por el poder en Colombia.