Karen Manrique y Wadith Manzur: el debate por las sillas vacías en el Congreso

Con la captura de Wadith Manzur, senador electo por el Partido Conservador, y Karen Manrique, representante electa por la curul de paz de Arauca, se abrió el debate sobre las posibles sillas vacías que dejarían en el actual periodo y en el que comenzará el próximo 20 de julio.

Mientras algunos abogados sostienen que la curul se perdería tanto en este periodo como en el siguiente, por tratarse de capturas relacionadas con delitos contra la administración pública, otros consideran que la sanción aplicaría solo para el periodo en curso. En ese último escenario, como aún no han recibido credencial ni se han posesionado, la curul podría pasar al siguiente en la lista del partido o de la circunscripción.

Karen Manrique habló antes de ser capturada en Arauca por caso UNGRD: “Vinimos voluntariamente”

La justicia será la que defina el alcance de esas decisiones, aunque lo más probable es que ambos renuncien al Congreso, pues si no se posesionan podrían enfrentarse a un proceso de pérdida de investidura que incluso les cierre el camino para volver a la política.