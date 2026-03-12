Nación

Karen Manrique habló antes de ser capturada en Arauca por caso UNGRD: “Vinimos voluntariamente”

La representante a la Cámara fue una de las integrantes de la Comisión de Crédito Público que terminó capturada por orden de la Corte Suprema.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 11:35 a. m.
Uniformados de la Sijín de la Policía hicieron efectiva la orden de captura contra Karen Manrique.
Uniformados de la Sijín de la Policía hicieron efectiva la orden de captura contra Karen Manrique. Foto: Suministro

Antes de que los uniformados de la estación de Policía en Tame, Arauca, hicieran efectiva la orden de captura en su contra, la congresista Karen Manrique se pronunció después de que la Corte Suprema de Justicia la enviara a la cárcel por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Corrupción en la UNGRD: Karen Manrique, investigada por la Corte Suprema, fue reelegida por las curules de paz

Vistiendo una camisa polo de color azul y justo frente a las instalaciones de la Sijín en ese municipio araucano, la legisladora se pronunció por primera vez.

“Son las 8:48 a. m., aquí en la parte de atrás se encuentran las instalaciones de la Sijín, acá en el municipio de Tame. Vinimos a presentarnos voluntariamente confiando en Dios y en que hemos hecho todo en el marco de la ley”.

Manrique se presentó a esa misma instalación policial durante la tarde del miércoles 11 de marzo, luego de que la Corte Suprema informara la decisión en su contra, pero por falta de orden de captura vigente, no pudo ser detenida por los uniformados que la atendieron.

Bogotá

¿Se puede dar cruce entre equipos colombianos en fase de grupos de la Copa Libertadores? Junior y Santa Fe, atentos

Vehículos

Millonario subsidio para taxistas en Bogotá y Valle del Cauca está en sus últimos días: paso a paso para solicitarlo

Barranquilla

Procuraduría investiga a cuatro jurados de votación en Barranquilla: habrían alterado resultados

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este viernes, 13 de marzo de 2026: horarios y vehículos exentos

Bogotá

Luto en el Externado: universitaria murió tras ser arrollada por bus de TransMilenio en pleno centro de Bogotá

Medellín

Vecinos y Alcaldía de Medellín llegan a acuerdo por ciclorruta cerca del Centro Cultural de Moravia

Nación

Más de 130 hombres y siete aeronaves conforman la ofensiva militar en la Sierra Nevada contra Los Pachenca y el Clan del Golfo

Nación

Corrupción en la UNGRD: se materializó la detención de la congresista Karen Manrique

Nación

Corrupción en la UNGRD: defensa de la congresista Karen Manrique solicitará que sea recluida en una guarnición militar

Nación

La prueba reina por la que Karen Manrique fue enviada a la cárcel junto a Wadith Manzur, tras ser salpicada por Olmedo López. SEMANA reveló en exclusiva el entramado de la UNGRD

Durante la mañana de este jueves 12 de marzo, la representante a la Cámara por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional regresó a la estación de Policía en Tame para finalmente hacer efectiva la orden que dio la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de privarla de la libertad y enviarla a la cárcel mientras avanza el juicio.

Pese a este escándalo que reposa sobre sus hombros, Karen Manrique salió reelegida para ocupar una circunscripción transitoria especial de paz, después de que el más reciente boletín de la Registraduría Nacional le certificara más de 5.600 votos.

Pero antes de volverse a posesionar como congresista de la República, la Corte Suprema ordenó su captura, situación que la llevó a entregarse a la Policía en la estación de Tame, en Arauca. En video quedó registrado el momento en que uniformados de la Sijín de la Policía le leyeron los derechos como persona capturada.

María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue una de las principales testigos de la Fiscalía en confirmar que Manrique era una de las congresistas más interesadas en recibir contratos de la UNGRD a cambio de, presuntamente, votar a favor de los proyectos que tenía el Gobierno Petro en la Comisión de Crédito Público, encargada de aprobar los créditos internacionales que solicita la Nación.