Karen Manrique habló antes de ser capturada en Arauca por caso UNGRD: “Vinimos voluntariamente”

Antes de que los uniformados de la estación de Policía en Tame, Arauca, hicieran efectiva la orden de captura en su contra, la congresista Karen Manrique se pronunció después de que la Corte Suprema de Justicia la enviara a la cárcel por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Corrupción en la UNGRD: Karen Manrique, investigada por la Corte Suprema, fue reelegida por las curules de paz

Vistiendo una camisa polo de color azul y justo frente a las instalaciones de la Sijín en ese municipio araucano, la legisladora se pronunció por primera vez.

“Son las 8:48 a. m., aquí en la parte de atrás se encuentran las instalaciones de la Sijín, acá en el municipio de Tame. Vinimos a presentarnos voluntariamente confiando en Dios y en que hemos hecho todo en el marco de la ley”.

Manrique se presentó a esa misma instalación policial durante la tarde del miércoles 11 de marzo, luego de que la Corte Suprema informara la decisión en su contra, pero por falta de orden de captura vigente, no pudo ser detenida por los uniformados que la atendieron.

Durante la mañana de este jueves 12 de marzo, la representante a la Cámara por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional regresó a la estación de Policía en Tame para finalmente hacer efectiva la orden que dio la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de privarla de la libertad y enviarla a la cárcel mientras avanza el juicio.

Pese a este escándalo que reposa sobre sus hombros, Karen Manrique salió reelegida para ocupar una circunscripción transitoria especial de paz, después de que el más reciente boletín de la Registraduría Nacional le certificara más de 5.600 votos.

Pero antes de volverse a posesionar como congresista de la República, la Corte Suprema ordenó su captura, situación que la llevó a entregarse a la Policía en la estación de Tame, en Arauca. En video quedó registrado el momento en que uniformados de la Sijín de la Policía le leyeron los derechos como persona capturada.

María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue una de las principales testigos de la Fiscalía en confirmar que Manrique era una de las congresistas más interesadas en recibir contratos de la UNGRD a cambio de, presuntamente, votar a favor de los proyectos que tenía el Gobierno Petro en la Comisión de Crédito Público, encargada de aprobar los créditos internacionales que solicita la Nación.