El abogado Jorge Torregrosa, defensor del congresista Wadith Manzur, entregó detalles sobre la entrega que se materializó en la mañana de este jueves 12 de marzo en el búnker de la Fiscalía General.

Esto después de conocer la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de llamarlo a juicio y cobijarlo con una medida de aseguramiento en centro carcelario en el desarrollo de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El jurista aseguró que el deseo del dirigente político conservador siempre ha sido presentarse ante las autoridades judiciales cuando sea requerido.

“Su posición siempre ha sido comparecer ante la justicia”, explicó el abogado ante los medios de comunicación. De esta forma señaló que su apoderado fue el primero en pedir que se investigaran los señalamientos de Olmedo López, exdirector de la UNGRD; y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad.

Igualmente, detalló que por el momento no se ha solicitado que sea enviado a una guarnición militar.

Por el momento, el dirigente conservador seguirá en el búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, mientras el Inpec toma una decisión en su caso.

Wadith Manzur será acusado en los próximos días por el delito de cohecho impropio.

Los señalamientos contra Wadith Manzur

El proceso contra Wadith Manzur tiene como base la extensa declaración que rindió María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien habló de supuestos ofrecimientos del dirigente político conservador para convocar sesiones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que él lideraba y en la cual se debatían temas de especial interés para el Gobierno Petro.

En varios mensajes de las aplicaciones WhatsApp y Signal —esta última solicitada por el mismo Manzur, para evitar registros de las conversaciones—, el representante a la Cámara le habría puesto de presente unos porcentajes para que fueran distribuidos en un grupo de congresistas de la Comisión para lograr los tan anhelados votos de las reformas presentadas por el Gobierno.

En las pruebas documentales y técnicas que le entregó Benavides a la Corte se encuentran las que serían constantes presiones y hasta reclamos que le habría hecho el representante conservador para que se finiquitara la entrega de los proyectos.

“Yo tengo un chat con el representante Wadith el 8 de noviembre, en el cual, al saber que ellos no querían asistir a la sesión del 9 de noviembre (para crear incentivos tributarios a patrocinadores del fútbol femenino), yo le digo algo así como: ¿qué más falta? (…) Después de ese chat, en la sesión del 28 de noviembre hay cuórum, y los congresistas votan ciertos créditos”, detalló la exasesora en su extensa declaración ante el magistrado Misael Rodríguez.

A finales de 2023, cuando se estaba acabando el período legislativo y desde el Ministerio de Hacienda temían lo peor, María Alejandra Benavides habría empezado a recibir nuevos mensajes de Wadith Manzur, quien fungía como una especie de “vocero” de los congresistas de la Comisión Interdisciplinaria y quien habría dado la cifra clave para que se realizara la repartija de porcentajes.

“El representante me dijo que una forma de mostrar que había gestión al interior de la UNGRD era mostrar que hubiese un CDP. También me dijo que era importante, de alguna forma, contactar a las regiones”, le dijo Benavides a la Corte.