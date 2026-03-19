Así se registró el ingreso de Wadith Manzur a su lugar de reclusión por el escándalo de corrupción en la UNGRD

SEMANA conoció la primera imagen del representante a la Cámara y electo senador, Wadith Manzur, siendo reseñado a su llegada al sitio de reclusión que le asignó el Inpec para que cumpla la orden de permanecer en la cárcel, mientras avanza el juicio en su contra por el escándalo de la UNGRD.

Corrupción en la UNGRD: Karen Manrique fue trasladada a Bogotá mientras se define su lugar de reclusión

El congresista del Partido Conservador llegó a la Escuela de Carabineros, en Bogotá, vistiendo una chaqueta negra, camisa blanca y un escapulario que colgaba de su cuello.

Con esa vestimenta fue que la Policía registró su ingreso, una imagen que fue tomada con una pared blanca de las instalaciones de la institución como fondo.

Manzur fue enviado a la cárcel tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de llevarlo a juicio por uno de los mayores escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Wadith Manzur capturado por el escándalo de la UNGRD. Foto: Suministro

Hace una semana, el expresidente de la Comisión de Acusación y el segundo senador más votado del Partido Conservador, después de Nadia Blel, se entregó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá.

Manzur duró varios días recluido en esas instalaciones junto a su colega Karen Manrique, la otra congresista de las curules de paz, que también fue enviada a la cárcel por supuesta compra de congresistas con contratos de la UNGRD.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) finalmente decidió designar como lugar de reclusión para Manzur la Escuela de Carabineros de la Policía, en la capital del país, mientras que a Manrique la enviaron a la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

Los dos congresistas irán ahora a juicio junto a sus colegas Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, para que respondan por los supuestos ofrecimientos que les habrían hecho desde el Ministerio de Hacienda, entonces liderado por Ricardo Bonilla, para que se beneficiaran de contratos de la UNGRD, a cambio de que respaldaran los empréstitos de la Nación con la banca internacional.

La imagen de Manzur se conoció minutos después de que salió a la luz la primera foto de Karen Manrique tras ser capturada por la Policía en Saravena, Arauca. Hasta el momento se conoce que la representante sería recluida en el pabellón 9 de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.