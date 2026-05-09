Afán en la Comisión de Acusación por investigaciones de Petro

El representante a la Cámara Wadith Manzur, capturado en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), renunció a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara hace casi tres semanas. Su salida desbarató las mayorías que tenía garantizadas el presidente Gustavo Petro en ese tribunal.

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SEMANA conoció que el Gobierno quiere su reemplazo pronto porque así intentarían cerrar el mayor número de investigaciones contra el jefe de Estado (hoy tiene 200). Sin embargo, eso no ha sido fácil porque los congresistas opositores e independientes de Petro están ocupados en campaña y no han conformado el quorum para avanzar. Por cierto, quien suena fuertemente para reemplazar a Manzur es Fernando Niño, conservador, exvicepresidente de la Cámara y quien ayudó a empujar varias de las reformas en el Legislativo. Niño apoya a Iván Cepeda.