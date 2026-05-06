Corrupción en la UNGRD: fracasó recusación de Sandra Ortiz contra la jueza que lleva su caso

Un no, tajante, recibió la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por parte de la jueza octava especializada de Bogotá, para que se retirara del conocimiento del expediente contra la exfuncionaria acusada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD).

Corrupción en la UNGRD: Sandra Ortiz aseguró que la Fiscalía General la presionó para declarar contra ministros del Gobierno Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BH4HhaJM6c — Revista Semana (@RevistaSemana) May 6, 2026

Para la funcionaria judicial no existe ningún motivo jurídico para que la recusación presentada en su contra prospere puesto que no ha demostrado ningún tipo de enemistad con la procesada o su abogado defensor.

Igualmente, señaló que pese a lo esbozado en la mañana de este miércoles 6 de mayo, no existe un fallo disciplinario vigente en su contra en la Comisión de Disciplina Judicial, órgano encargado de investigar, juzgar y sancionar a funcionarios judiciales en Colombia.

“Este es un tema político”: Sandra Ortiz asegura que la Fiscalía la presionó para que declarara contra ministros del Gobierno Petro

“Lo que resulta de vital importancia, por cuanto para la prosperidad de la pretensión esbozada por la defensa, depende estrictamente de que el funcionario judicial esté ‘vinculado legalmente a una investigación disciplinaria en la que le hayan formulado cargos’ (...) Con tal panorama y destacando que a la fecha la suscrita funcionaria no tiene la calidad de vinculada legalmente a un proceso disciplinario, el despacho desestimará la pretensión elevada por la defensa”, enfatizó.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo ordenado por el Código Penal, la recusación deberá ser resuelta en segunda instancia por otro funcionario judicial, por lo que las audiencias preparatorias de juicio en contra de la exconsejera presidencial para las regiones quedan en vilo.

Presión para declarar

En la audiencia que se celebró este miércoles, la exfuncionaria -quien se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar- hizo nuevos y polémicos señalamientos en contra de los fiscales que llevan el caso en su contra.

“Yo no tengo nada que ver con la UNGRD”: Sandra Ortiz cuestionó los señalamientos de la Fiscalía en su escrito de acusación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9lmdWsbXzg — Revista Semana (@RevistaSemana) May 6, 2026

Ortiz recordó que cuando la investigación estaba en su etapa preliminar fue presionada para que entregara información en contra de Ministros del Gobierno Petro. De lo contrario, le iban a imputar cargos, situación que se presentó en noviembre de 2024.

“Y como se lo dije un día el coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo, ‘si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, reseñó la exconsejera presidencial.

Por esto, aseveró que su caso es meramente “político” y no jurídico, puesto que desde que se le citó a declarar fue víctima de presiones.

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“Y si yo hoy estoy en esta situación, pues lo digo directamente y abiertamente: es por un tema político. Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, aseveró.

La exconsejera aseveró que le ha tocado junto a su defensa evadir las barreras que le ha puesto la Fiscalía General para acceder a la práctica de técnicas y documentales para defenderse de la acusación en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.