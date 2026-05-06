La visita de BTS a Ciudad de México desató una verdadera locura entre sus seguidores, pues aunque el grupo coreano ya tenía programados varios conciertos en la capital mexicana, nadie esperaba que los artistas aparecieran en uno de los lugares más emblemáticos del país: el balcón principal del Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miles de fanáticos comenzaron a reunirse en el Zócalo capitalino con la esperanza de ver, aunque fuera por unos segundos, a los integrantes de la agrupación coreana. La emoción fue creciendo hasta que finalmente los artistas salieron al balcón y saludaron a las cerca de 50.000 personas que se encontraban en la plaza principal de México.

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Los gritos, los celulares en alto y las lágrimas de emoción marcaron uno de los momentos más comentados del día en redes sociales. Los integrantes del grupo aprovecharon para dedicar algunas palabras en español a sus seguidores mexicanos, quienes han demostrado durante años ser uno de los fandoms más apasionados de Latinoamérica.

“Te amo, te quiero, muchas gracias” y “La energía aquí es increíble”, dijeron dos de sus integrantes.

La presencia de BTS en el Palacio Nacional rápidamente se volvió tendencia. Las imágenes de los artistas saludando desde el mismo balcón donde suelen realizarse actos oficiales y ceremonias históricas sorprendieron incluso a quienes no siguen el fenómeno del K-pop.

Después del encuentro, Claudia Sheinbaum compartió una fotografía junto a la agrupación y publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, donde destacó el impacto positivo que tiene la banda entre los jóvenes.

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“Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”, escribió.

Claudia Sheinbaum se pronunció por la llegada de BTS a México. Foto: X @Claudiashein

La mandataria también comentó durante la reunión: “Ya les dije que tienen que regresar el próximo año”, dejando claro que incluso desde el gobierno mexicano reconocen la enorme conexión que existe entre el grupo y sus seguidores en el país.

El furor por BTS en México ha quedado demostrado una vez más con la venta de entradas para sus conciertos del 7, 9 y 10 de mayo, fechas que agotaron localidades en cuestión de minutos. La alta demanda dejó a miles de personas sin posibilidad de asistir a los shows, generando frustración entre quienes intentaron conseguir boletos.