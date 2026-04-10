Ticketmaster se pronuncia tras denuncias de revendedores con boletas a precios elevados para el concierto de BTS en Colombia

Ticketmaster se pronunció tras las denuncias de revendedores que ofrecen boletas a precios exorbitantes para los conciertos de BTS en Colombia, confirmando que la preventa generó una demanda histórica y advirtiendo sobre las estafas con entradas especulativas.

El fenómeno BTS desató una tormenta digital en Colombia. Cerca de 300 mil fans participaron en la fila virtual para la preventa de los shows del 2 y 3 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá, convirtiendo al país en uno de los mercados más calientes de Latinoamérica para el septeto surcoreano.

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De ellos, 152.800 intentaron asegurar entradas para la primera fecha y 145.500 para la segunda, superando en 7,5 veces la oferta disponible, unas 41.000 boletas por noche. El 90 % del inventario se agotó en esta etapa, y la fila virtual habría medido 315 kilómetros, como de Bogotá a Girardot.

Jorge Andrés Fierro, Operations Manager de Ticketmaster, lo resumió: “Estamos frente a un nivel de demanda extraordinario. No todos podrán acceder, incluso en preventa. Nuestro sistema garantiza un acceso ordenado y justo”.

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BTS se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, como parte de su gira mundial. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Denuncias de revendedores: precios inflados y especulación

Desde el anuncio de la gira, plataformas de reventa inundan las redes con ofertas de boletas “exclusivas” a precios que cuadruplican el valor oficial, de 250.000 pesos colombianos hasta más de un millón por entrada. Fans en Bogotá, Medellín y Cali denuncian en X y TikTok supuestos paquetes VIP que no existen, generando pánico de “agotadas” antes de la venta general.

Ante el auge de potenciales estafas a los fans, Ticketmaster aclaró que es el único canal autorizado en Colombia y que estas publicaciones son fraudulentas: se trata de “entradas especulativas”, donde revendedores listan boletos que no poseen, apostando a conseguirlos después para revenderlos a precios leoninos.

“Los fans reales merecen entradas reales”, enfatiza el comunicado oficial de Ticketmaster. Estas prácticas especulativas —o “spec listing”— son injustas: bots y revendedores acaparan la venta oficial para luego inflar precios, compitiendo contra el army genuino y creando urgencia falsa. “Aparecen listados apenas se anuncia la gira, haciendo creer que todo se agota”, explica la empresa. Para contrarrestarlo, las boletas serán nominativas con restricciones de transferencia hasta 30 días antes del evento, minimizando fraudes. “Eviten comprar en sitios no oficiales; no garantizan validez”, advierten.

Un año de operación de Ticketmaster: llegó a competir, vendió 1,8 millones de boletas, va por más

BTS se presentará en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín, como parte de su gira mundial. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Cómo protegerse: consejos prácticos para el army

Ticketmaster detalla señales de alerta claras:

No confíe en ofertas antes de la venta oficial.

Ignore “reservas anticipadas” o sitios que promocionen reventa.

Verifique en bts-ticketmaster.com.co o la web del artista los canales autorizados.

La venta general de BTS arrancó hoy a las 10:00 a.m. con la misma alta demanda prevista. El Campín, con capacidad para 41.000, se llenará rápido, pero Ticketmaster insiste: “Priorizamos la equidad”.