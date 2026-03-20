Hace un año aterrizó en el país Ticketmaster Colombia, la tiquetera multinacional parte del grupo Live Nation (que también integran Páramo Presenta y Ocesa Colombia). Ayer, en un desayuno para medios, la compañía abordó sus balances, compartiendo lo que ha visto, lo que ha conseguido y lo que quiere seguir cosechando en este país.

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En inicio, vale destacar algo que se mencionó, que no es verso. El concierto es quizá la compra más emocional para millones de personas en el planeta. Detrás de estas cifras, detrás de las 1,8 de millones de entradas vendidas en Colombia en un año de operación, Ticketmaster le dice al público, “sabemos que hay personas”. Y ese es el mandato es el que tiene que seguir cumpliendo siempre.

Nada se compara al concierto de un artista que se adora y del que se conocen letras y canciones. El asunto, es asegurar la entrada que lo permita. Foto: cortesía Ticketmaster

Se explicó que esto se viene haciendo desde la agilidad de los procesos, gracias a una plataforma tecnológica muy robusta (capaz de sostener a 76.009 personas en un fila virtual y despachar 130.000 tiquetes en 10 horas) y a la seguridad que esta ofrece (con 12.000 reventas bloqueadas en los 150 eventos realizados). También desde una pedagogía sobre los procesos hacia la gente y un servicio al cliente que acompañe (y sabemos que en el siglo XXI eso suele ser sinónimo de un impersonal computador).

Para responder a estos niveles de demanda, Ticketmaster ha implementado tecnología que se sostiene firme en momentos donde el volumen de usuarios superó hasta diez veces el tráfico promedio esperado.

Las cifras reflejan el auge de los conciertos y eventos en vivo en el país (que vive una demanda histórica), un fenómeno que sigue creciendo a razón de un 10% y ha demostrado ser un motor innegable para la economía.

Y sigue siendo saludable para todos en el mercado que el escenario de las tiqueteras sea disputa y arroje un mejor servicio y una mejor respuesta para la gente, que es la que alimenta todo el fenómeno. TuBoleta sigue aún dominando este mercado de tiqueteras, y se plantea también armar su grupo integrado para no perder esa posición ante los embates de un gigante internacional.

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Los conciertos son (no siempre pero casi siempre) el lugar donde la emoción, la comunidad, el nicho, el arte y la economía colindan. Y ese fenómeno también ha hecho de Bogotá un destino de turismo de cultura y gozo. Y en ese sentido, las métricas que vienen con el análisis de Ticketmaster ofrecen datos interesantes: uno de cada diez compradores en conciertos es extranjero; la cifra crece en lo que a festivales respecta: uno de cada cuatro compradores de entradas de festival también. Y uno de cada 2 asistentes a un festival es recurrente.

Entre los eventos que generaron los mayores picos de búsqueda y tráfico destacan artistas y festivales como Bad Bunny, Shakira, Dua Lipa, Blessd, Festival Estéreo Picnic, Megaland y Green Day. Foto: cortesía Ticketmaster Colombia / A.P.I.

Durante el último año, además, los conciertos concentraron el 76% de las ventas de boletos en la plataforma, seguidos por festivales (18%), eventos gastronómicos (3%) y teatro (2%). Entre los eventos que generaron los mayores picos de búsqueda y tráfico destacan artistas y festivales como Bad Bunny, Shakira, Dua Lipa, Blessd, Festival Estéreo Picnic, Megaland y Green Day, lo que evidencia la diversidad y dinamismo del mercado colombiano.

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En ese sentido, la compañía se centra en las oportunidades para crecer y ampliar mercado. Ahí entran las ciudades intermedias, en las que ya esta tiquetera apoya ferias y conciertos, shows como los de Juánpis González y eventos de Andrés Carne de Res, entre otros.

Hay otras oportunidades que empiezan a afinar, que podían haberse considerado deschavetadas: sembrar una nueva generación de ciudadanos que van a conciertos, ofreciendo espacios para niños y jóvenes, en paralelo, por fuera de la densidad que puede tener un festival de adultos. Eso implementan con más fuerza este año la Zona Futuro en el Estéreo Picnic que empieza hoy en el Parque Simón Bolívar.

Voces

Ticketmaster seguirá apostando entonces a la llegada de grandes giras internacionales, al crecimiento de festivales y a la expansión de venues (como el polémico Vive Claro, que ha acogido shows increíbles, porque así es la paradoja de la existencia), todos hechos que impulsan la demanda sin precedentes por experiencias en vivo.

“Colombia es hoy uno de los mercados de entretenimiento en vivo más dinámicos de la región. El entusiasmo y compromiso de los fans con la música y los eventos en vivo son extraordinarios, y confirma el enorme potencial del país para seguir creciendo como destino de grandes giras y espectáculos”, señaló Diego Burgos, Managing Director de Ticketmaster Colombia.

Diego Burgos es managing director de Ticketmaster Colombia Foto: Ticketmaster Colombia

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“El crecimiento del entretenimiento en vivo en Colombia demuestra que los fans están cada vez más comprometidos con priorizar las experiencias en vivo. Nuestro rol es acompañar esa evolución poniendo la tecnología al servicio de una experiencia de compra segura, transparente y confiable para todos los actores de la industria,” afirmó Adam Newsam, vicepresidente ejecutivo de Ticketmaster para América Latina.