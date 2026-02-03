Espectáculos

BeatHub Entertainment: nace el primer ecosistema 360 del entretenimiento en vivo en Colombia

Es enteramente nacional y apunta a redefinir el negocio del entretenimiento en vivo, reforzando el posicionamiento de Colombia en la industria global.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
3 de febrero de 2026, 7:55 p. m.
Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment considera que “Colombia tiene un potencial infinito".
Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment considera que “Colombia tiene un potencial infinito". Foto: @missangie_ph / Angie Meza Awad

Los fundadores de Tuboleta le presentan a Colombia y el mundo BeatHub, “un ecosistema 100% colombiano que articula talento, infraestructura, tecnología y gestión estratégica para transformar el entretenimiento en vivo”. El hecho marca un nuevo paso en la profesionalización de la industria de espectáculos en el país.

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

Explican sus comunicaciones que, más que una marca, “BeatHub es el punto donde algunas de las compañías más influyentes del entretenimiento en vivo en Colombia se encuentran para alinear visiones y esfuerzos”. El hub se propone “elevar la experiencia del entretenimiento por medio de soluciones integrales, tecnología e innovación”.

En su conformación están empresas como el Movistar Arena, Tuboleta, Thunder Production, Venues Snacks, Breakfast Live y Arena Primavera. En ese sentido, para darle dimensión, BeatHub Entertainment articula compañías que, en conjunto, generan más de 12.000 turnos de trabajo mensuales y una derrama económica promedio de 5 mil millones de pesos por evento.

Así demuestran un músculo operativo que no solo produce espectáculos, sino que activa empleo, turismo, marcas, ciudades y audiencias. Asimismo, permitirá seguir expandiendo el entretenimiento para todo tipo de público por el país y reforzar el posicionamiento de Colombia a nivel global.

Arte

‘Vientre de la tierra’: por qué Petro eligió este vestido ancestral para la primera dama de EE. UU.

Arcadia

‘Hemos llegado a Berlín’: lo qué siente un niño en medio del desarraigo e incertidumbre de la migración

Arcadia

De Bogotá para el mundo: el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana que lo interpretará en su nueva película

Arcadia

40 años del Festival Nacional de Música Colombiana: la gala inicial celebra el ‘sueño que se convirtió en leyenda’

Televisión

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Arcadia

Weather Systems en Ace of Spades: la bronquitis no tumbó a Daniel Cavanagh; apoyado en su gran banda, lo dejó todo

Arcadia

Este es el vestido que le regalará Petro a Melania Trump, diseñadora da detalles sobre la prenda: “Más que una ruana, es una obra de arte”

Empresas

“En cada evento generamos alrededor de tres mil a diez mil empleos”: directora general de Ocesa Entretenimiento Colombia

Hablan las marcas

Espectáculos musicales, una industria que sigue moviendo millones

Mundo

Estrella de ‘Teen Mom’ ganó US$10.000 en su primera semana en OnlyFans

Entre otros posibles efectos, esto podría derivar en la mejora de las experiencias para la gente, en la planeación de nuevos escenarios, y en más y mejores empleos en la industria. El tiempo lo dirá.

Massive Attack, Movistar Arena, 5 nov 2025
Según el DANE, el entretenimiento cerró el último trimestre de 2025 con un crecimiento del 5,7 %, ubicándose entre los cinco sectores que más impulsaron el PIB nacional. En la imagen, el público de Massive Attack, en el Movistar Arena. Foto: Páramo Presenta

BeatHub surge de gente y empresas que han perseverado y construido la industria por años. Partiendo de ese punto, el hub conecta distintas capas del entretenimiento en vivo —ticketing, producción, venues, hospitalidad y servicios— para que todo fluya en una sola experiencia y transforme ideas en proyectos escalables, medibles y con impacto cultural y económico. El objetivo es el de “continuar elevando el entretenimiento en vivo en Colombia, proyectarlo a la región con ambición, rigor e innovación y acelerar el crecimiento de la industria”.

“Durante años, estas compañías crecieron resolviendo problemas reales de la industria desde distintos frentes. BeatHub nace cuando entendemos que al operar de forma articulada no solo somos más eficientes, sino más relevantes para el país y para los mercados internacionales”, señala Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment.

Motor económico

La llegada de BeatHub se da en un momento clave. Según el DANE, el entretenimiento cerró el último trimestre de 2025 con un crecimiento del 5,7 %, ubicándose entre los cinco sectores que más impulsaron el PIB nacional. La música, los shows en vivo y las experiencias masivas dejaron de ser un complemento cultural para consolidarse como una industria estratégica para el desarrollo económico del país.

La propuesta de BeatHub combina experiencia operativa y visión estratégica: sumar capacidades para potenciar la ejecución (producción y operaciones), la comercialización (ticketing y alianzas) y la innovación (formatos, data y servicio al público). Su sello, plantea, es el de “convertir el pulso creativo en resultados concretos: shows memorables, mayores impactos económicos y una industria más profesionalizada”.

“Somos el único ecosistema de soluciones 360 para el entretenimiento en vivo y además con talento 100 por ciento colombiano, el objetivo es crear una metodología de mercado de principio a fin y seguir liderando en la industria mientras se transforma” afirmó Olea.

Conciertos: Tom Morello tendrá show solitario en el JEG, Fito girará por varias ciudades y BTS anuncia dos fechas

En ese escenario, las compañías que hoy dan forma a BeatHub reafirmaron su actuar con más de 200 eventos producidos; cuatro festivales de gran escala, cada uno con más de 30.000 asistentes; más de un millón de asistentes en conjunto; 350 empleos directos y más de 12.000 turnos de trabajo al mes.

Esto además de múltiples nominaciones y participaciones en rankings internacionales que han elevado el posicionamiento de la industria nacional ante los ojos del mundo.

El lanzamiento oficial de BeatHub Entertainment ofrece escalabilidad a la industria nacional, según concluye Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment. “Colombia tiene un potencial infinito: talento local con éxito global, una demanda creciente por experiencias y un tejido empresarial sólido. Nuestra misión es conectar ese potencial con el mundo”.

Más de Arcadia

‘Vientre de la tierra’: Por qué Petro eligió este vestido ancestral para la primera dama de EE. UU.

‘Vientre de la tierra’: por qué Petro eligió este vestido ancestral para la primera dama de EE. UU.

'Hemos llegado a Berlín. Una travesía hacia la esperanza' / escrito por Fanuel Hanán Díaz e ilustrado por David Cleves.

‘Hemos llegado a Berlín’: lo qué siente un niño en medio del desarraigo e incertidumbre de la migración

Avenged Sevenfold / Movistar Arena Bogotá, 20 de enero de 2026

BeatHub Entertainment: nace el primer ecosistema 360 del entretenimiento en vivo en Colombia

Vea el nuevo adelanto de la película de Michael Jackson y quién es su protagonista.

De Bogotá para el mundo: el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana que lo interpretará en su nueva película

Maía cerrará la gala inicial del 40 Festival Nacional de Música Colombiana, en el Teatro Mayor de Bogotá.

40 años del Festival Nacional de Música Colombiana: la gala inicial celebra el ‘sueño que se convirtió en leyenda’

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Weather Systems, Ace of Spades de Bogotá, 2 de febrero de 2026.

Weather Systems en Ace of Spades: la bronquitis no tumbó a Daniel Cavanagh; apoyado en su gran banda, lo dejó todo

Este es el vestido que le regalará Petro a Melania Trump, diseñadora da detalles sobre la prenda, “más que una ruana, es una obra de arte”

Este es el vestido que le regalará Petro a Melania Trump, diseñadora da detalles sobre la prenda: “Más que una ruana, es una obra de arte”

Morat anunció tres conciertos en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá.

Precios y preventa: todo sobre los conciertos de Morat en Bogotá este 2026

'Riefenstahl' - documental Cineco Alternativo

‘Leni Riefenstahl’ expone la farsa que la cineasta nazi le proyectó al mundo después de la caída del Tercer Reich

Noticias Destacadas