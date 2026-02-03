Los fundadores de Tuboleta le presentan a Colombia y el mundo BeatHub, “un ecosistema 100% colombiano que articula talento, infraestructura, tecnología y gestión estratégica para transformar el entretenimiento en vivo”. El hecho marca un nuevo paso en la profesionalización de la industria de espectáculos en el país.

Explican sus comunicaciones que, más que una marca, “BeatHub es el punto donde algunas de las compañías más influyentes del entretenimiento en vivo en Colombia se encuentran para alinear visiones y esfuerzos”. El hub se propone “elevar la experiencia del entretenimiento por medio de soluciones integrales, tecnología e innovación”.

En su conformación están empresas como el Movistar Arena, Tuboleta, Thunder Production, Venues Snacks, Breakfast Live y Arena Primavera. En ese sentido, para darle dimensión, BeatHub Entertainment articula compañías que, en conjunto, generan más de 12.000 turnos de trabajo mensuales y una derrama económica promedio de 5 mil millones de pesos por evento.

Así demuestran un músculo operativo que no solo produce espectáculos, sino que activa empleo, turismo, marcas, ciudades y audiencias. Asimismo, permitirá seguir expandiendo el entretenimiento para todo tipo de público por el país y reforzar el posicionamiento de Colombia a nivel global.

Entre otros posibles efectos, esto podría derivar en la mejora de las experiencias para la gente, en la planeación de nuevos escenarios, y en más y mejores empleos en la industria. El tiempo lo dirá.

Según el DANE, el entretenimiento cerró el último trimestre de 2025 con un crecimiento del 5,7 %, ubicándose entre los cinco sectores que más impulsaron el PIB nacional. En la imagen, el público de Massive Attack, en el Movistar Arena. Foto: Páramo Presenta

BeatHub surge de gente y empresas que han perseverado y construido la industria por años. Partiendo de ese punto, el hub conecta distintas capas del entretenimiento en vivo —ticketing, producción, venues, hospitalidad y servicios— para que todo fluya en una sola experiencia y transforme ideas en proyectos escalables, medibles y con impacto cultural y económico. El objetivo es el de “continuar elevando el entretenimiento en vivo en Colombia, proyectarlo a la región con ambición, rigor e innovación y acelerar el crecimiento de la industria”.

“Durante años, estas compañías crecieron resolviendo problemas reales de la industria desde distintos frentes. BeatHub nace cuando entendemos que al operar de forma articulada no solo somos más eficientes, sino más relevantes para el país y para los mercados internacionales”, señala Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment.

Motor económico

La llegada de BeatHub se da en un momento clave. Según el DANE, el entretenimiento cerró el último trimestre de 2025 con un crecimiento del 5,7 %, ubicándose entre los cinco sectores que más impulsaron el PIB nacional. La música, los shows en vivo y las experiencias masivas dejaron de ser un complemento cultural para consolidarse como una industria estratégica para el desarrollo económico del país.

La propuesta de BeatHub combina experiencia operativa y visión estratégica: sumar capacidades para potenciar la ejecución (producción y operaciones), la comercialización (ticketing y alianzas) y la innovación (formatos, data y servicio al público). Su sello, plantea, es el de “convertir el pulso creativo en resultados concretos: shows memorables, mayores impactos económicos y una industria más profesionalizada”.

“Somos el único ecosistema de soluciones 360 para el entretenimiento en vivo y además con talento 100 por ciento colombiano, el objetivo es crear una metodología de mercado de principio a fin y seguir liderando en la industria mientras se transforma” afirmó Olea.

En ese escenario, las compañías que hoy dan forma a BeatHub reafirmaron su actuar con más de 200 eventos producidos; cuatro festivales de gran escala, cada uno con más de 30.000 asistentes; más de un millón de asistentes en conjunto; 350 empleos directos y más de 12.000 turnos de trabajo al mes.

Esto además de múltiples nominaciones y participaciones en rankings internacionales que han elevado el posicionamiento de la industria nacional ante los ojos del mundo.

El lanzamiento oficial de BeatHub Entertainment ofrece escalabilidad a la industria nacional, según concluye Eduardo Olea, CEO de BeatHub Entertainment. “Colombia tiene un potencial infinito: talento local con éxito global, una demanda creciente por experiencias y un tejido empresarial sólido. Nuestra misión es conectar ese potencial con el mundo”.