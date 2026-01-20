Muchos lo visualizamos, y al fin se dio. El científico loco de la guitarra no solo pasará por el sábado 21 de marzo, en el FEP, también tendrá un show individual dos días antes, el 19 de marzo, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Si alguien ha escuchado su guitarra en vivo, puede dar testimonio de lo transformadora que es. Si no la ha escuchado, no debería dejar pasar la oportunidad.

Tom Morello: “A los colombianos, gracias por su apoyo, y espero rockear pronto con ustedes”

*El mismo día en el que Morello toca en el FEP, tocaba Peso Pluma, hasta que canceló porque le pareció mejor ir a tocar a Estados Unidos). Se aguarda un reemplazo y emociona la duda sobre quién pueda ser.

No vino con Rage, no vino con Audioslave o Prophets of Rage, pero este es su momento en Bogotá. Tom Morello cumple su promesa de tocarle a Colombia. Foto: Páramo Presenta

“Una de las guitarras más afiladas de la historia llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán”, dice el anuncio. “Tom Morello aterriza entre riffs y distorsión, con un mensaje político fiel a sí mismo”.

En efecto, este hijo de Chicago, hijo de una maestra de escuela, se hizo millonario y famoso por cuenta de su arrolladora banda Rage Against the Machine, así como por sus proyectos Audioslave (que lo vio reunido con la base rítmica de Rage y Chris Cornell, D.E.P., en la voz) y Prophets of Rage (que replicaba la fórmula invitando a cantar a B-Real de Cypress Hill y a Chuck D de Public Enemy, que amagó con venir en la primera década de este siglo, pero no sucedió).

Repaso y agenda esencial de conciertos 2025/2026

En los últimos años, Morello ha colaborado con una estela de artistas jóvenes como Måneskin y Vic Mensa, entre otros, influenciado por lo que escucha la gente joven y lo que escucha su hijo (quien también es un tremendo guitarrista). Así, ha ampliado el rango de sus creaciones. En sus conciertos se puede esperar una mezcla de sonidos de todas sus etapas, cohesionadas desde su supersónica guitarra.

Las entradas para el show individual estarán disponibles desde mañana, 21 de enero, con todos los medios de pago en TuBoleta.com.

Fito Páez, por Colombia

En septiembre pasado, el cantautor argentino pasó por el Festival Cordillera y, bajo la lluvia, dejó un gran espectáculo. En 2026 viene por más en varias ciudades del país.

Sobre la gira, la organización anuncia paradas del argentino en cuatro capitales (Cali, Manizales, Medellín y Bogotá), donde entregará “canciones que han sido la banda sonora de nuestras vidas. Un reencuentro con una de las voces más cantadas de la música latina”.

Fito trasciende Bogotá y va por Colombia. Foto: Páramo Presenta

La preventa de boletería para clientes del Grupo Aval inicia mañana, 21 de enero, a las 9:00 a. m. La venta general tendrá lugar desde el 23 de enero, a las 9:00 a. m., con todos los medios de pago.

Aquí, Fito en el show que dio en el Movistar Arena, el 20 de mayo de 2023. Foto: Esteban Vega La Rotta

El regreso de BTS es inminente: en marzo habrá nuevo álbum de los fenómenos surcoreanos

La BTS Army, de fiesta

El BTS World Tour llegará a Bogotá con dos fechas, el 2 y el 3 de octubre de 2026 (en esta capital iniciarán su paso por Suramérica, que los ve tocar también en Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo), pero poco más se sabe al respecto. Si bien mucho se teoriza sobre los precios, no es más que eso hasta ahora, teoría.

BTS confirma dos conciertos en Colombia. Foto: x

Esta gira viene de la mano del regreso del grupo tras prestar servicio militar y del estreno, en marzo, de su nuevo trabajo discográfico.

Dos fechas en Bogotá tienen emocionadas a las seguidoras y felices a los seguidores de BTS. Foto: Páramo Presenta

“El venue y la información sobre cómo adquirir tus entradas será anunciada pronto”, informó la organización del evento, que habilitó este enlace (https://paramopresenta.jebbit.com/juzbge6v?L=Full+Page) para inscribirse y recibir dichas informaciones antes que el resto de mortales.

Helloween: 40 años

Los boletos están a la venta para el concierto que dará esta institución alemana del power metal, en Bogotá, para celebrar sus cuatro décadas de música.