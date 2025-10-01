Festival Estéreo Picnic: con el anuncio de Tom Morello, se revela el cartel por días de su edición XV

En marzo de 2026, en el Parque Simón Bolívar, el FEP y su público celebrarán juntos 15 ediciones con tres días para el recuerdo. En estas, como ya se puede comprobar, se hilvanan la fuerza del rock, la sensibilidad del pop, la fiesta electrónica y el pulso de lo latino, con regresos históricos y debuts largamente esperados. Así luce el cartel por días, que empieza a revelar posibles recorridos.

El viernes 20 de marzo Tyler, The Creator y Lorde encabezan la apertura con la potencia de dos de los grandes nombres de la música actual. Peggy Gou encenderá la noche con sus clásicos modernos para mover el cuerpo y Turnstile regresará en su mejor momento con la magia de su último disco NEVER ENOUGH. Su presentación en 2022, en Briceño, aún retumba poderosamente.

Festival Estéreo Picnic 2026: el cartel por días de la edición 15 . | Foto: Páramo Presenta

El pop tendrá sabor a primera vez con los debuts de Addison Rae y Katseye, mientras ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y Brutalismus 3000 desatarán la oscuridad y la intensidad de la pista de baile. El indie encontrará nuevas voces con Djo y Royel Otis, y Nicolás y los Fumadores serán los grandes abanderados de la escena nacional.

Turnstile ya rockeó el evento en 2022... y viene por más. | Foto: Páramo presenta

El sábado 21 de marzo será encabezado por The Killers, una de las bandas más importantes en la historia del FEP, y por Peso Pluma, uno de los artistas más queridos de Latinoamérica y de toda una generación. Young Miko, Kygo, Luis Alfonso y Bob Moses (estrena álbum pronto) prenderán la fiesta en clave de reguetón, dance, música popular y house.

Morello casi viene con Prophets of Rage, y se canceló, pero en 2026 hay desquite. | Foto: Mom + Pop Music / D Music Marketing

Ese día también llegará la gran sorpresa de este anuncio: Tom Morello, el dios de la guitarra contemporánea tocará por primera vez en Colombia. Guitarricadelafuente y Judeline traerán lo más fresco de la escena española; The Whitest Boy Alive marcará un esperado regreso al país después de 15 años y HVOB llega con una electrónica en vivo hipnótica.

El domingo 22 de marzo, Sabrina Carpenter, Skrillex y Deftones escribirán el cierre de una edición histórica. Doechii debutará en Colombia como una de las voces más potentes del rap actual e Interpol volverá a encontrarse con un país que los siente como suyos.

Sabrina Carpenter, 'pop star' del momento, presentará sus hits y algunas sorpresas más. | Foto: Getty Images

Ben Böhmer llegará como maestro del melodic house; Aitana como la gran estrella del pop ibérico; Men I Trust como embajadores del indie global y Viagra Boys con su punk salvaje.

Aitana, artista española | Foto: Universal Music

Serán, pues, tres días para honrar la historia del Festival Estéreo Picnic y, como plantea la organización “sentir que el ahora es para siempre”. Desde hoy, se abrió la preventa exclusiva por días para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!. Esta etapa estará disponible a través de Ticketmaster.co, antes de la venta general que se habilitará el 3 de octubre (o hasta agotar existencias).