Lola Young se baja del Festival Estéreo Picnic 2026 y anuncia decisión que tomó tras cruda situación que vivió

La cantante británica Lola Young, conocida por su éxito “Messy”, anunció el martes en Instagram la cancelación de todos sus próximos eventos después de haberse desmayado repentinamente en el escenario durante un concierto el sábado en Nueva York.

“Voy a ausentarme por un tiempo. Me duele tener que cancelar todos mis planes previstos en un futuro cercano”, declaró la artista londinense de 24 años, sin precisar qué conciertos de su gira internacional quedaban cancelados.

“Espero sinceramente que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y vuelva más fuerte”, añadió, agradeciendo a sus fans su “amor y apoyo”.

La cantante, que lanzó hace diez días su tercer álbum I’m Only F**king Myself, estaba actuando en el festival All Things Go el sábado en Nueva York cuando se desplomó en el escenario a mitad de su actuación, como muestran varios videos.

Fue evacuada rápidamente por los servicios de emergencia ante los fans conmocionados.

“Ahora estoy bien”, escribió después en Instagram, anunciando la cancelación de su concierto del día siguiente en Washington.

La cantante, que saltó a la fama internacional en 2024 con su tema Messy, viral en TikTok, ha contado en varias entrevistas que padece un trastorno esquizoafectivo, que puede provocar episodios maníacos y requerir hospitalización.

En octubre tenía previsto actuar en el Reino Unido y en noviembre y diciembre en Canadá, Estados Unidos y México. Su gira debía continuar en América Latina y Europa entre marzo y junio de 2026.

De igual manera, tras este anuncio, el Festival Estéreo Picnic 2026 reveló la integración de Tom Morello al line up, tomando su lugar el día sábado 21 de marzo.

Para este evento anual, Colombia se prepara para una jornada llena de sonidos, sorpresas y cambios, teniendo en cuenta que no terminan las noticias con respecto a la esperada fecha musical.

Páramo Presenta y los organizadores del Festival Estéreo Picnic revelaron cómo quedarán organizados los días del próximo año.

El viernes 20 de marzo arrancará todo con Tyler, The Creator y Lorde, sumándose a la jornada Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, entre otros.

En cuanto al sábado, The Killers y Peso Pluma serán los encargados de encabezar el grupo, seguidos por Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk y Luis Alfonso.

Por último, el domingo será un cierre de la mano de Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Interpol y Doechii.

🔥 LINE UP POR DÍAS #FEP2026 🔥



*Lola Young y D4VD se bajan del cartel.

** Tom Morello se suma al sábado.

*** Aún quedan unas XXXX por revelar.



Preventa @dale_com_co y @xperienciasaval para combos de dos días y días individuales inicia YA en @Ticketmastercol 🎫 pic.twitter.com/2Xf7RXm9Df — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) October 1, 2025