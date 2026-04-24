La música más comercial actualmente gira en torno a la industria, las cifras y la inmediatez. Sin embargo, hay artistas que insisten en otro camino: el de la introspección. La ecuatoriana Ceci Juno es una de ellas. Su obra no se construye únicamente desde la estética sonora, sino desde la sanación emocional y física.

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En entrevista con SEMANA, la artista contó la historia de su faceta artística, explicó qué es la musicoterapia y habló sobre su más reciente sencillo, “Arde”.

Desde sus primeros acercamientos al arte, Juno entendió que su vínculo con la música iba más allá de la interpretación: “Desde muy chiquita, la verdad es que, a pesar de que a mí me pusieron en clases de instrumento, porque yo empecé tocando piano, luego empecé a tocar guitarra, escuchaba un montón de música pop, porque el pop siempre ha sido lo mío, pero eso fue lo que más me inspiró a la parte de la composición, que es lo que realmente me apasiona dentro de todo”.

La cantautora es profesional en musicoterapia, una carrera "muy estudiada e implementada hasta el día de hoy". Foto: Suministrada a SEMANA

A partir de allí fue construyendo su identidad musical: “Para mí era una manera de un poco transformar las emociones que tenía en algo más tangible, algo que me ayudaba a entender un poco qué es lo que estaba pensando, qué es lo que estaba sintiendo desde muy temprana edad”.

Ceci Juno y la musicoterapia

“No fue hasta años después que empecé a estudiar música ya de manera profesional y literalmente me encuentro con una carrera que se llama musicoterapia, que digo, wow, esto es real, no solamente yo he utilizado la música de esta forma, sino que ya es incluso una profesión de la salud, ¿no? (…) Entonces, me inspiró mucho a tomar esa carrera, que es de la que yo finalmente me gradúo en Berklee College of Music”, aseguró.

Frente a esta materia explicó en esta entrevista que: “La musicoterapia sucede en hospitales y en casas de ancianos, por ejemplo, en colegios, y ser cantautora sucede sobre escenarios, pero al final del día el objetivo es el mismo, no es sanar a través de la música, es utilizar la música como vehículo, como herramienta”.

“Tengo mucha experiencia, por ejemplo, trabajando con adultos mayores que tienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, porque es comprobado que la música ayuda en la rehabilitación de ciertas funciones, a mantener las habilidades el mayor tiempo que se pueda (…) La verdad es que disfruto un montón trabajar con adultos mayores, es una población que me fascina escuchar sus historias de vida”, comentó a este medio.

“Conecto un montón con la música de su época, por ejemplo, los boleros, me fascina hablar sobre boleros con ellos". Foto: Suministrada a SEMANA

Por otra parte, se le preguntó por su país, la conexión con el público y su relación con Colombia: “Trato de estar en contacto con Ecuador todo el tiempo. Yo trato de regresar lo que más pueda, si bien es un país en el que lamentablemente todavía no podemos ver como artistas tantas oportunidades como quisiéramos”.

“Y por otro lado, para mí México representa este público nuevo por conquistar, esta tierra nueva por conquistar. Hay un montón de cosas en México que me fascinan (…) Definitivamente es un país de muchísimas oportunidades, entonces realmente mi decisión fue muy basada en eso, en buscar hacia dónde más podía escalar mi proyecto”, señaló.

Y sobre nuestro país dijo: “Estoy absolutamente agradecida y siempre muy sorprendida por el cariño que recibo de Colombia. He tenido la oportunidad de ir en algunas ocasiones a tocar allá y la verdad es que me emociona un montón porque es de esas cosas que cada vez que publico algo, un show, alguna fecha, siempre recibo mensajes de parte de personas que preguntan que cuándo voy, que cuándo tengo una fecha allá”.

“Arde”, su más reciente sencillo

“En el caso de Gala, que es mi coautora de esta canción, la verdad es que hablamos de muchas instancias a las que se puede aplicar esta canción porque habla sobre cuando te das cuenta de que ya ese lugar en el que estás, ese trabajo en el que estás, ese país, ciudad, esa relación en la que estás ya no te funciona, es hora de soltar y es hora de, como bien dice, quemarlo todo y volver a reinventarte”, mencionó.

"Cuando empiezo a recibir historias, estoy viviendo lo mismo. Ha habido personas por ahí que me han escrito: ¿Cómo sabes que estoy pasando por una ruptura en este momento" Foto: Suministrada a SEMANA

Adicionalmente, contó a SEMANA cuáles fueron las experiencias que llevaron a la composición de la canción: “Personalmente, cada una tenía una historia (Gala y ella), una relación que quiso como quemar absolutamente para poder volver a surgir de las cenizas. Y luego también, la verdad es que nos dimos cuenta después de que es una metáfora también muy poderosa para la migración (…). Dejar tu país, dejar tus raíces, dejar a tu gente nunca es fácil, pero muchas veces es lo que tu mente, tu cuerpo, tu espíritu te lo piden”.

Finalmente, la artista explicó cuál es la respuesta que espera de la gente que escucha el tema: “Para mí esta canción ha sido tan transformadora, de esas cosas que la terminamos de escribir con Gala y las dos comentamos que ‘no sabía que necesitaba escribir esta canción’ y la verdad es que la respuesta ha sido lindísima porque he recibido un montón de mensajes de personas diciéndome lo mismo: Ceci, me cayó como anillo al dedo esta canción, no sabía que la necesitaba; estoy pasando, estoy atravesando este proceso que es muy doloroso, pero que sé que del otro lado va a haber muchas cosas buenas”.