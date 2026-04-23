Clack Clack es una declaración conceptual y explora la figura del ídolo contemporáneo: esa energía magnética que conecta directamente con la audiencia, donde el artista no solo es observado, sino que también observa, interpreta y responde. Es el reflejo del “hombre idealizado” frente al espejo… y frente a quienes lo miran.

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Con una letra que conquista, un coro hipnótico y una evolución sonora que va del reggaetón al trap, Clack Clack integra influencias del sonido urbano de Puerto Rico y Colombia, con una actitud escénica inspirada en el rock clásico. El resultado es una propuesta que no busca seguir tendencias, sino construir una identidad propia dentro del género.

Clack Clack representa la madurez creativa de Javier Ferreira y el inicio de una etapa donde la identidad está por encima de las fórmulas.

Con una comunidad de más de 450 mil seguidores en Instagram y acumulando más de 20 millones de visualizaciones en TikTok, Javier Ferreira se ha consolidado como un fenómeno digital en crecimiento, especialmente entre audiencias jóvenes en Colombia y México, llevando su contenido desde los colegios de Medellín a una audiencia masiva en Latinoamérica.

Hoy, ese alcance se transforma en una propuesta musical sólida, trasladando su narrativa, estética y conexión con la audiencia a un nuevo formato: la música.

El proyecto nace en Medellín, epicentro de la música urbana latina, como parte de un proceso creativo consciente rumbo a 2026. A diferencia de la dinámica actual de la industria, Clack Clack es un lanzamiento in-house, desarrollado junto a su equipo de confianza bajo el sello Chimbita Records, apostándole a una visión artística de Javier.

Pensada para momentos cotidianos de alto impacto,el tema no es una canción. Su energía conecta con una generación joven, activa y sin filtros, que busca artistas reales, cercanos y con discurso propio.

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El videoclip, grabado en Medellín y dirigido por Shinobi & Ricardo Agudelo, expande el concepto de la canción hacia un plano más aterrizado.

En su clímax, Javier rompe la cuarta pared e integra a sus fans dentro de la narrativa, transformando la idolatría en una experiencia compartida. Más que un rodaje tradicional, el video se convierte en una construcción colectiva donde la energía del público define el resultado final.