Reykon saca su faceta romántica y sorprende con su nuevo sencillo ‘La culpa’, un adelanto de su álbum: “Lo mejor apenas comienza”

La culpa marca un punto clave en la carrera musical de Reykon. Con un estilo auténtico y honesto, el artista colombiano apuesta por una propuesta que mezcla nostalgia y madurez, recordándole a su público por qué se convirtió en una de las voces más representativas del género.

Reykon regresó a la música y lo confirmó con emotivo video en donde habló de su caída: “Estaba peleando conmigo, con mis miedos”

La culpa es una canción que explora ese momento inevitable tras una ruptura, cuando las emociones se confunden y surge la necesidad de encontrar responsables.

De igual forma, Reykon también afirmó a través de sus redes sociales que este álbum es el punto de partida para algo muy bueno en este año. “La culpa no es solo una canción: es el punto de partida de todo lo increíble que vamos a vivir este año. Lo mejor apenas comienza… lo prometo”, se lee.

La historia gira en torno a esa sensación de pensar que el otro tuvo la culpa, o incluso cuestionarse a uno mismo, mientras aún pesa la idea de que había un futuro juntos.

Reykon logra transmitir esa dualidad con una interpretación cargada de sentimiento, conectando de forma directa con quienes han vivido una despedida similar.

Este lanzamiento no llega solo; La culpa es la antesala del tan esperado nuevo álbum de Reykon, un proyecto que promete mostrar una faceta cercana, sincera y real del artista.

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En otra publicación, Reykon dejó claro que este tema recuerda a su faceta romántica, pero así mismo aseguró que también hay canciones de perreo.

“Esta suena al Reykon romántico que a ustedes les gusta y el Reykon del perreo se los saco al ruedo del álbum, ¿Listo?“, escribió.

En su Instagram, el artista paisa publicó un video que tiene de fondo esta canción, y en la descripción habló de lo que significa este nuevo álbum.

“Este álbum está muy… Comentarios en 5, 4, 3, 2, 1… #NoSeTeOlvidó no es solo música, es emoción guardada en cada una de las canciones y tengo mucha curiosidad de saber cuál será la que te marque, porque un buen álbum no solo se escucha, se siente y sé que este va a quedarse con nosotros”, se lee en el post.

Su último lanzamiento, Tal para cual, lo convirtió en conversación digital y se convirtió en tendencia al lograr posicionarse en el puesto #1 de TikTok y el #13 Top Songs Colombia de Spotify, conectando con nuevas generaciones y reafirmando su evolución sin dejar de lado la esencia que lo posicionó en la industria.