Reykon regresó a la música y lo confirmó con emotivo video en donde habló de su caída: “Estaba peleando conmigo, con mis miedos”

El cantante, también conocido como El líder, promete un regreso lleno de promesas y éxitos.

Redacción Gente
19 de enero de 2026, 4:53 p. m.
Reykon anunció su regreso a la música con emotivo video
Reykon anunció su regreso a la música con emotivo video

A través de un video emotivo, Reykon anuncia su renacer, habla de volver a empezar, del camino recorrido en la industria y de las batallas personales que hoy lo impulsan a iniciar una nueva etapa.

El artista, uno de los más representativos en el inicio del género urbano en Colombia, anuncia oficialmente su regreso a la música bajo el concepto No se te olvidó, una frase que conecta directamente con su esencia y con el público que lo ha acompañado desde el comienzo de su carrera.

“Viste… no se te olvidó”, escribió el cantante en una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de un video en el que dejó un mensaje cargado de nostalgia y alegría, en el que reconoció que se perdió por un tiempo, que luchó consigo mismo y que ese proceso le permitió volver a donde quiere estar hoy.

“Cometer errores es normal, que todo se vaya a la mierd… también es normal, pero volver a empezar pareciera que fuera una cosa del otro mundo, y ¿sabes qué, mi so? También es normal, sino que es pa’ valientes. La decisión está en vos. Hubo un tiempo en que todo se detuvo, la gente dejó de hablar, el ruido bajó y mi nombre se fue perdiendo en el fondo”, dijo inicialmente.

Además, habló de sus luchas: “No es fácil escuchar más silencios que aplausos, más duras que fe, más pasado que presente; eso duele, pero mientras todos pensaban que yo ya no estaba, yo estaba peleando, sino que estaba peleando conmigo, con mis miedos, con mis errores, pero no se les olvidó quién soy, no se les olvidó qué hicimos juntos, ni se les olvidó qué represento... y si alguna vez lo dudaste, tranquilo, que yo también lo hice, pero estoy de vuelta, es el renacer del Líder, porque lo verdadero nunca muere, mi socio. Solo espero el momento para volver a rugir y ese momento es ahora... viste, no se te olvidó”

Este concepto es la continuidad de “Reykon El Líder, que no se te olvide”, una frase que se convirtió en un sello generacional y que hoy nuevamente toma fuerza como un recordatorio de su vigencia y del impacto que ha tenido en la industria.

Durante su carrera, Reykon ha dejado una huella significativa en la escena urbana; canciones como Señorita, Secretos, Imaginándote, Latina, Tu Cuerpo Me Llama, entre otras, impulsaron su proyección en los principales listados, lo llevaron a presentarse en escenarios nacionales e internacionales de alto nivel y a compartir colaboraciones con destacados artistas.

Su estilo, marcado por un sonido auténtico, consolidó una identidad artística sólida que hoy sigue siendo reconocida por el público.

Para este 2026, Reykon inicia una nueva etapa musical que representa un renacer creativo y personal.

El artista prepara varios proyectos, entre ellos nuevos lanzamientos y una gira de conciertos que marcarán este nuevo comienzo, reafirmando su evolución sin perder la esencia que lo convirtió en El Líder.

No se te olvidó trasciende más allá de ser una frase, se convierte en una declaración de vigencia, madurez y proyección con la cual el artista paisa regresa decidido a continuar su camino en la música, fortaleciendo el vínculo con nuevas audiencias y reconectando con quienes han acompañado su carrera desde el inicio.

En su post, se dejó ver el apoyo que recibe de otros cantantes de reguetón de su tierra: “Andrés Robledo!!”, escribió J Balvin; “Qué chimba, niño”, dejó Maluma; “El líder”, escribió Kapo.

Además, algunos de sus seguidores y amigos manifestaron la felicidad por esta noticia: “El líder, que no se te olvide”; “Estoy listo, bro, que vengan los buenos temas”; “Volvió el boss”; “¡Con toda! Este es tu año”; “El siguiente artista viene a decirnos: el líder siempre”; “Siii, esperé mucho este momento, el líder”; “¡Con toda! Lo mejor está por venir”, fueron algunos de los comentarios.

