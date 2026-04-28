Reapareció Lina Tejeiro y anunció inesperada noticia tras rumores de embarazo: “Va a ser el reto más grande”

Lina Tejeiro se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del entretenimiento en Colombia, impulsada por su carrera actoral y su constante actividad en redes sociales. Su carisma y cercanía con el público le han permitido construir una amplia comunidad digital, donde cada publicación genera miles de interacciones.

Ryan Castro habló sobre confesión de Lina Tejeiro y tuvo particular reacción: “Ella ahí verá”

Sin embargo, en las últimas horas, la actriz volvió a captar la atención, esta vez por un tema alejado de lo profesional y vinculado a aspectos de su vida personal, lo que desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Muchas personas respaldaron rumores que surgieron, enfocados en que Lina Tejeiro estaba esperando su primer hijo y estrenaba amor. La actriz no se pronunció al respecto y dejó la incógnita gigante, llevando a que más de uno asumiera que era verdad.

Recientemente, Lina Tejeiro volvió a aparecer y compartió un video sorpresa, que servía para dar una noticia. La artista no dudó en crear expectativas altas, ya que muchos pensaron que esto tenía que ver con un supuesto embarazo.

El clip, que subió a su cuenta oficial de Instagram, mostraba a la artista con una imagen distinta, pues posaba con el pelo recogido y un look particular de un chal oscuro y prendas que cubrían su figura, mientras estaba sentada.

“Encontrar ese equilibrio va a ser el reto más grande, pero del que también voy a necesitar mucho coraje”, se escucha que dice ante la cámara, dándole paso a su mamá y otras mujeres para que hablaran sobre el rol materno y el trabajo que llevaban a cabo.

“El coraje que nace del amor”, se lee al final de la publicación.

Aunque la actriz nunca habló de este tema ni de su relación, varias personas pensaron que podría referirse a esta noticia. Allí señalaron que sería el momento de vivir una etapa que se mencionó en algún momento.

Sin embargo, hubo quienes aseguraron que esto no estaba relacionado con un bebé, sino con el lanzamiento de un pódcast, precisamente por la manera en la que tocó el tema.

“Hay momentos que te cambian, pero nadie te advierte cómo. Voces reales, sin filtros y con mucho coraje. Espéralo 29/04/26”, se lee en el pie de foto.

Muchos comentarios añadieron que Lina Tejeiro era experta en utilizar los rumores que la rodeaban para hacer marketing, estrenando productos o ideas.