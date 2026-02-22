Foto dejó a la vista a Lina Tejeiro bien acompañada; habría dado inesperado paso y estaría en una relación

Lina Tejeiro ha sido foco de conversación en redes sociales y medios desde que es pequeña, debido a su carrera como actriz, como presentadora, como empresaria y también por su vida personal, que han sido seguidos por el público.

La artista acaparó miradas por otros asuntos, como su relación con Juan Duque, los rumores de ‘cruces’ con Andy Rivera y los problemas de salud que enfrentó a raíz de los biopolímeros.

Reconocida por sus participaciones en Padres e hijos y La ley del corazón, por ejemplo, decidió darle un giro a su vida hace años y a partir de ese momento comenzaron a conocerse nuevos proyectos y producciones en los que ha estado involucrada.

Lina Tejeiro compartió que atravesaba una etapa marcada por oportunidades especiales, una soledad asumida con tranquilidad y un proceso de empoderamiento personal que reflejaba una visión distinta de su presente y de las decisiones que estaba tomando.

Lina Tejeiro y Ryan Castro: el intercambio en redes que encendió las especulaciones entre sus seguidores

Y recientemente, tras confirmarse su participación en MasterChef Celebrity 2026, Lina Tejeiro también captó la atención de los curiosos con un carrete de imágenes en el parece que se da una oportunidad en el amor.

Aunque la imagen es sutil y no revela la identidad de la persona, la celebridad subió una fotografía tomada en lo que parece un ascensor, mientras está abrazada y recostada en el pecho de alguien más.

El sujeto, de quien solo se ve su barbilla, le da un beso en la frente a Lina Tejeiro, quien sostiene el celular. La imagen está en blanco y negro. Al estar entre las últimas imágenes en el carrete que publicó, pocos se habían percatado de esto.

“Bonita así”, escribió, junto a emojis de una chef, un corazón y una carita feliz.

La imagen causa curiosidad mientras la artista no se ha pronunciado sobre un asunto que, ante todo, es íntimo y privado.

Varios quisieron saber más, entre los que destacaron Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio.