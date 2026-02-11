Lina Tejeiro confesó su “crush nacional” y sorprendió al dar el nombre de famoso cantante de reguetón: “Me dan ganas”

Gracias a una carrera que comenzó desde muy joven, Lina Tejeiro se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión colombiana.

Su paso por producciones como Padres e hijos, A corazón abierto, La ley del corazón, Venganza y Nuevo rico, nuevo pobre (en la que dio vida a Rosmery Peláez Ortiz) la consolidó como una de las actrices más reconocidas del país.

Más allá de las cámaras, la vida personal de la actriz también despierta curiosidad entre sus seguidores, especialmente cuando se trata de temas del corazón.

Lina Tejeiro reveló cuál es el hombre de Colombia que le gusta

Esa curiosidad volvió a encenderse recientemente, cuando la famosa actriz estuvo como invitada en el pódcast 40 grados, el cual es conducido por Christian Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos.

En medio de la charla, Lina reveló qué hombre del país le mueve el piso, al responder sin rodeos a la pregunta que le hizo Christian sobre quién es su “crush nacional”.

Lina Tejeiro, actriz colombiana, fue invitada a pódcast y habló de sus intereses amorosos. Foto: Helen Ramírez

“¿Cuál es el crush nacional que te daña la mente, que te provoca hacer el delicioso, que si estuvieras en un mundo de fantasía, vos decís: ‘¡Uf! Ese man tiene que hacerlo muy rico; lo voy a hacer. ¿Cuál es el crush nacional que te genera eso?”, preguntó Pasquel.

En un primer momento, Lina tuvo dudas: “Mmm... Dios mío, está muy difícil”, dijo, pero rápidamente se le vino a la mente el nombre de un cantante de reguetón que se le hace muy guapo y le provoca muchas cosas.

Tejeiro primero dio las razones de por qué es su elegido, y después dio el nombre:

“Pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo... Ryan Castro”, contestó.

Con su característica personalidad y su humor particular, Lina hizo una broma que no era tan broma, acerca de lo que le gustaría hacer con el intérprete de Mujeriego, El ritmo que nos une, Menos el cora, La villa, Sanka, entre otras.

“Yo le dije a mi mamá: ‘A mí me dan ganas de hacerle el awó-wó-wó”, dijo, provocando así la risa tanto de Christian Pasquel como de todo el equipo de producción.

Pasquel pidió que le hicieran llegar esa grabación al cantante y le hizo una invitación formal para que también haga parte de su pódcast y hable de temas subidos de tono.

Ante esto, Lina se mostró algo apenada por lo que confesó y dijo: “Ay, no, qué pena, no, qué pena, es con todo el respeto”.