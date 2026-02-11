Gente

Lina Tejeiro confesó su “crush nacional” y sorprendió al dar el nombre de famoso cantante de reguetón: “Me dan ganas”

La famosa actriz dio las razones de por qué este hombre le despierta cierto interés.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

11 de febrero de 2026, 10:21 a. m.
Lina Tejeiro confesó qué cantante de reguetón es su nuevo 'crush'.
Lina Tejeiro confesó qué cantante de reguetón es su nuevo 'crush'. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @linatejeiro - @ryancastrro

Gracias a una carrera que comenzó desde muy joven, Lina Tejeiro se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión colombiana.

Lina Tejeiro confirma su participación en MasterChef Celebrity 2026 con divertido mensaje: “¿Ganar? jajaja... claramente sí"

Su paso por producciones como Padres e hijos, A corazón abierto, La ley del corazón, Venganza y Nuevo rico, nuevo pobre (en la que dio vida a Rosmery Peláez Ortiz) la consolidó como una de las actrices más reconocidas del país.

Más allá de las cámaras, la vida personal de la actriz también despierta curiosidad entre sus seguidores, especialmente cuando se trata de temas del corazón.

Lina Tejeiro reveló cuál es el hombre de Colombia que le gusta

Esa curiosidad volvió a encenderse recientemente, cuando la famosa actriz estuvo como invitada en el pódcast 40 grados, el cual es conducido por Christian Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos.

Gente

Vanessa de la Torre se sincera en su primera novela: una historia escrita en medio de la pandemia y su divorcio

Gente

Shakira dará gigantesco show gratuito en Río de Janeiro; seguirá los pasos de Lady Gaga y Madonna

Gente

“Un sueño que se convirtió en una pesadilla”: renunció reina del Carnaval del Atlántico, a 48 horas de su coronación

Gente

Así luce el lugar del accidente donde murió Yeison Jiménez, a un mes de la tragedia; hermana compartió imágenes

Gente

Expresentadora de ‘Muy buenos días’ reveló la verdad de su relación con Jota Mario Valencia: “Duélale al que le duela”

Gente

Jorge Alfredo Vargas, de luto por dolorosa pérdida: así fue el inesperado instante que vivió al aire con su mamá

Gente

David Bisbal y su hermana, desconsolados, dejaron ver lo que sienten, tras enterarse de la muerte de su padre: “Estamos devastados”

Gente

Lina Tejeiro confirma su participación en MasterChef Celebrity 2026 con divertido mensaje: “¿Ganar? jajaja... claramente sí"

Gente

Lina Tejeiro se reencontrará con un exnovio en MasterChef 2026: El pasado “tormentoso” que comparte junto a otro actor

Gente

Lina Tejeiro, de luto por dolorosa pérdida que sufrió; dejó duro mensaje: “A los minutos te me fuiste”

En medio de la charla, Lina reveló qué hombre del país le mueve el piso, al responder sin rodeos a la pregunta que le hizo Christian sobre quién es su “crush nacional”.

Lina Tejeiro
Lina Tejeiro, actriz colombiana, fue invitada a pódcast y habló de sus intereses amorosos. Foto: Helen Ramírez

“¿Cuál es el crush nacional que te daña la mente, que te provoca hacer el delicioso, que si estuvieras en un mundo de fantasía, vos decís: ‘¡Uf! Ese man tiene que hacerlo muy rico; lo voy a hacer. ¿Cuál es el crush nacional que te genera eso?”, preguntó Pasquel.

En un primer momento, Lina tuvo dudas: “Mmm... Dios mío, está muy difícil”, dijo, pero rápidamente se le vino a la mente el nombre de un cantante de reguetón que se le hace muy guapo y le provoca muchas cosas.

Tejeiro primero dio las razones de por qué es su elegido, y después dio el nombre:

“Pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo... Ryan Castro”, contestó.

@

♬ -

Con su característica personalidad y su humor particular, Lina hizo una broma que no era tan broma, acerca de lo que le gustaría hacer con el intérprete de Mujeriego, El ritmo que nos une, Menos el cora, La villa, Sanka, entre otras.

“Yo le dije a mi mamá: ‘A mí me dan ganas de hacerle el awó-wó-wó”, dijo, provocando así la risa tanto de Christian Pasquel como de todo el equipo de producción.

Lina Tejeiro se reencontrará con un exnovio en MasterChef 2026: El pasado “tormentoso” que comparte junto a otro actor

Pasquel pidió que le hicieran llegar esa grabación al cantante y le hizo una invitación formal para que también haga parte de su pódcast y hable de temas subidos de tono.

Ante esto, Lina se mostró algo apenada por lo que confesó y dijo: “Ay, no, qué pena, no, qué pena, es con todo el respeto”.

Más de Gente

Vanessa de la Torre, periodista y escritora colombiana.

Vanessa de la Torre se sincera en su primera novela: una historia escrita en medio de la pandemia y su divorcio

Shakira ha llenado escenarios importantes alrededor del mundo gracias a su talento.

Shakira dará gigantesco show gratuito en Río de Janeiro; seguirá los pasos de Lady Gaga y Madonna

Stephanie Martínez dimite por falta de apoyo; la agenda oficial se mantiene

“Un sueño que se convirtió en una pesadilla”: renunció reina del Carnaval del Atlántico, a 48 horas de su coronación

Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.

Así luce el lugar del accidente donde murió Yeison Jiménez, a un mes de la tragedia; hermana compartió imágenes

Presentadores del programa "Muy buenos días" del Canal RCN

Expresentadora de ‘Muy buenos días’ reveló la verdad de su relación con Jota Mario Valencia: “Duélale al que le duela”

Jorge Alfredo Vargas

Jorge Alfredo Vargas, de luto por dolorosa pérdida: así fue el inesperado instante que vivió al aire con su mamá

Lina Tejeiro confesó que cantante de reguetón es su nuevo crush

Lina Tejeiro confesó su “crush nacional” y sorprendió al dar el nombre de famoso cantante de reguetón: “Me dan ganas”

El cantante David Bisbal reaccionó a la muerte de su padre

David Bisbal y su hermana, desconsolados, dejaron ver lo que sienten, tras enterarse de la muerte de su padre: “Estamos devastados”

Britney Spears

Britney Spears habría tomado radical decisión que impactaría su futuro; destapan detalles millonarios

Niño Prodigio: mensajes para una nueva semana.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 11 de febrero

Noticias Destacadas