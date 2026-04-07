Ryan Castro habló sobre confesión de Lina Tejeiro y tuvo particular reacción: “Ella ahí verá”

Desde muy joven, Lina Tejeiro logró abrirse camino en la televisión colombiana hasta consolidarse como una de las actrices más queridas por el público. Su participación en producciones como Padres e hijos, A corazón abierto, La ley del corazón, Venganza y Nuevo rico, nuevo pobre —donde interpretó a Rosmery Peláez Ortiz— la posicionó como un rostro destacado en la industria.

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Más allá de su carrera actoral, su vida personal suele captar la atención de sus seguidores, especialmente en lo relacionado con el amor. Ese interés volvió a tomar fuerza semanas atrás, luego de su aparición en el pódcast 40 grados, conducido por Christian Pasquel, exintegrante de La casa de los famosos.

Durante la conversación, la actriz sorprendió al revelar qué figura masculina del país le resulta especialmente atractiva. Al ser consultada por su “crush nacional”, inicialmente dudó en responder, asegurando que la pregunta era complicada. Sin embargo, segundos después mencionó el nombre de un cantante de reguetón que, según confesó, le parece muy atractivo y despierta en ella varias emociones.

“Pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo... Ryan Castro”, contestó.

Estas palabras, rápidamente, llevaron a que los usuarios de plataformas digitales etiquetaran al intérprete, quien no dio ninguna respuesta al respecto.

Sin embargo, recientemente, Ryan Castro habló en un pódcast y se refirió al tema, luego de que el entrevistador indagara al respecto. La celebridad urbana no dudó en afirmar que sí vio el contenido, pero que no le puso misterio al asunto.

“Sí, yo lo vi, yo lo vi, claro. La verdad yo no me metí mucho en ese mundo, pero obviamente lo vi porque la gente me lo manda y me etiquetaron y eso. Yo al final del día soy muy tranquilo, yo no le puse misterio a eso”, aseguró ante cámaras.

“Ese es el pensamiento de ella, ella ahí ya verá”, agregó entre risas, manifestando que su personalidad era muy tranquila y alejada de estos temas.