Mundial 2026: Luifer Cuello y más exponentes del vallenato dedicaron canción a la Tricolor

La llegada del Mundial 2026 no solo ha despertado expectativa entre los aficionados al fútbol, también ha inspirado nuevas expresiones desde la música colombiana. En medio del ambiente de celebración que acompaña el inicio del torneo, varios artistas del vallenato decidieron rendir homenaje a la Selección Colombia con una producción que busca convertirse en el himno de quienes viven cada partido con intensidad.

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Se trata de Mi Sele, el nuevo lanzamiento liderado por Luifer Cuello y que reúne a reconocidas figuras del género en una apuesta musical cargada de identidad nacional, entusiasmo y referencias al sentimiento que despierta la camiseta tricolor dentro y fuera del país.

Disponible desde el 11 de junio en plataformas digitales, la canción aparece como una propuesta que mezcla sonidos tradicionales busca acompañar desde la música el espíritu futbolero que suele apoderarse de millones de colombianos cada vez que la tricolor se enfrenta en un nuevo partido.

'Mi Sele', nueva canción dedica a la tricolor en el Mundial 2026. Foto: Luifer Cuello

Para este proyecto, Luifer Cuello convocó a varias voces reconocidas del vallenato contemporáneo. Diego Daza, Alex Manga y Orlando Liñán se sumaron a la interpretación del tema, mientras que el acordeón estuvo a cargo de Manuel Julián, quien aporta uno de los elementos más representativos del género.

El resultado es una canción que mezcla elementos del vallenato con ritmos cercanos a la cumbia, buscando crear una pieza festiva y de fácil conexión con el público.

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Más allá de hablar únicamente de resultados deportivos, la propuesta pone el foco en el sentido de pertenencia que genera la Selección Colombia y en la manera en que el fútbol logra reunir a personas de distintas regiones.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del lanzamiento es la participación especial de Javier Fernández, ampliamente conocido como ‘El cantante del gol’.

Su intervención aparece desde la introducción de la canción y aporta un elemento que conecta inmediatamente con el imaginario deportivo colombiano. Durante años, Fernández se convirtió en una de las voces más asociadas a los momentos memorables de la Selección, por lo que su presencia dentro del tema añade un componente emocional que refuerza el vínculo entre música y fútbol.