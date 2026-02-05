Lina Tejeiro confirma su participación en MasterChef Celebrity 2026 con divertido mensaje: “¿Ganar? jajaja... claramente sí"

Luego de celebrar en 2025 su décima temporada al aire, MasterChef Celebrity sigue apostándole a la fórmula que ya es tradición.
Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch continúan firmes en el jurado, tal como lo han hecho desde la primera edición, y nuevamente se suma la chef mexicana Belén Alonso, quien volverá a aportar su toque internacional en este 2026.
Ahora, el reality culinario se alista para una nueva etapa. La competencia regresará con su temporada número 11 y ya se conocen los nombres de los 24 famosos que se pondrán el delantal en la cocina más famosa del país.
Lina Tejeiro confirmó su participación en ‘MasterChef Celebrity’
Entre las figuras confirmadas está la actriz Lina Tejeiro, una de las más reconocidas de la televisión colombiana, reconocida por su paso en producciones como Padres e hijos y La ley del corazón, entre muchas otras.
Fue la misma Lina quien despejó cualquier duda al compartir en su cuenta oficial de Instagram varias fotos desde el set del programa.
Con varias fotografías de ella en la cocina y un mensaje lleno de su humor característico, la actriz confirmó que hará parte de esta nueva edición del reality.
“Otra vez yo, aceptando un reto sin saber cocinar, saliendo de mi zona de confort, con poco conocimiento, muchas ganas y una fe irresponsable en que voy a aprender en el camino. ¿Ganar? Jajajaja… claramente sí“, escribió la actriz.
Lina recibió el apoyo de varios de sus amigos, colegas e incluso de su mánager y su mamá.
“Me huele a premio, y también tengo miedo”, escribió la cantante Greeicy; “Luego de hacerte ojitos, por fin estás ahí! A sacar la cocinera que hay en ti”, dejó su mánager; “Hija, recuerda: aprender siempre será una ganancia y te hace más sabia… así que se venga lo que se tenga que venir. Eres totalmente poderosa. Te amo”, escribió su mamá, Vibiana Tejeiro.
Estos son los 24 participantes de ‘MasterChef Celebrity’
- Angélica Blandón – Actriz
- Emiro Navarro – Creador de Contenido
- Emmanuel Restrepo – Actor
- Hugo Gómez – Actor
- Iván Marín – Comediante, actor y escritor
- Jimmy Vásquez – Actor
- Julieta Piñeres – Periodista y Presentadora
- Sebastián Villalobos – Creador de contenido, actor y presentador
- Marcela Carvajal – Actriz
- Martha Restrepo – Actriz
- Milena López – Presentadora y empresaria
- Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido
- Tuto Patiño – Actor
- Sebastián Vega – Actor
- Verónica Orozco – Actriz y cantante
- Víctor Tarazona – Actor
- Luciano D’Alessandro – Actor
- Luisa Vergara – Actriz y comediante
- Mariana Mozo – Actriz
- Diana Mina – Presentadora y periodista
- Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor
- Robert Farah – Tenista Profesional
- Pautips – Creadora de Contenido
- Virginia Lizcano - Comediante