MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los realities más amados por los televidentes en la televisión colombiana, ya que es un programa que reúne convivencia, pruebas y retos en el ámbito culinario.

Este 2025 se cumplieron 10 años de este formato de cocina al aire, y aunque la lista de participantes siempre es una de las cosas que más llama la atención de los seguidores, el panel de jurados también llama la atención de los mismos, pues siempre hay uno internacional que varía.

Algunos de los jurados internacionales que han estado acompañando a Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch han sido Paco Roncero, Christopher Carpentier, Adria Marina y Belén Alonso, quien estuvo en esta última edición, de la cual fue ganadora la presentadora Violeta Bergonzi.

Nicolás de Zubiría habló de cómo fue su casting para entrar a ‘MasterChef Celebrity’

Recientemente, el famoso chef cartagenero estuvo como invitado en el pódcast Detrás del nombre, y allí, habló de cómo fue todo el proceso detrás de su casting para ser jurado del famoso programa culinario.

Nicolás dejó claro que todo fue muy incógnito, pues nunca le dijeron cuál era el nombre del programa, lo único que le dejaron saber, era que tenía que juzgar preparaciones de estudiantes de gastronomía.

“Me llaman a mí un día... ‘no, que queremos hacer un casting’, todo un programa de cocina. Yo, ni idea de nada, corderito, y me dicen que vaya a una escuela de cocina que queda aquí en la 72 como con 13, entonces yo me voy para allá, me dicen la dirección y listo, llegué”, dijo el chef inicialmente.

Después, mencionó que el productor que se puso en contacto con él le dijo lo que tenía que hacer: destruir un plato y halagar el siguiente, independientemente de cómo se lo presentaran.

“Me siento, hay una cámara, un atril y una estudiante de gastronomía con un pudincito de esos, con un chocoramo. Llega la pelada con su chocoramo y me lo presenta. A mí el productor me había dicho, tienes que coger lo que te vayan a servir y destruirlo, que esta pésimo, horrible, malo”, añadió de Zubiría.

“Baja el chocoramo y yo cojo a la pelada y le digo... ‘el chocolate está mal templado, mírale la miga, la torta, te pasaste de colorante, que por aquí, que por allá, mira esta vaina, el dulce no está en su punto’. Desbarato el chocoramo, me encanta el chocoramo, pero lo desbarato porque viene la tarea”, expuso Nicolás, dejando ver que cumplía con lo que el productor le había pedido.

Luego de esto, llegó el turno del otro estudiante: “Cambian al estudiante de gastronomía, ponen a otro con otro chocoramo y es el mejor producto que te has comido en tu vida [...] Tienes que decir que está bueno. ‘Qué vaina tan bien jalada, mírale la atención al detalle...’”, recordó, y mencionó que después de eso solamente le dijeron “Ok Nicolás muchas gracias, hasta luego”.

Pasadas dos semanas, lo volvieron a llamar para otro casting: “Me voy, y como a las dos semanas me llaman... hay un segundo casting, pero nada, yo no sabía nada, ni idea [...]“, concluyó Nicolás de Zubiría, explicando así que de esa forma fue su audición para llegar a ser uno de los reconocidos chefs de MasterChef Celebrity.