Gente

“Yo no tenía ni idea”: Nicolás de Zubiría recordó su particular e inesperado casting para llegar a ‘MasterChef Celebrity’

El famoso chef cartagenero recibió instrucciones claras por parte del productor que lo contactó.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

25 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
El chef ha estado en 10 temporadas del programa.
El chef ha estado en 10 temporadas del programa. Foto: Instagram @nicodezubiria

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los realities más amados por los televidentes en la televisión colombiana, ya que es un programa que reúne convivencia, pruebas y retos en el ámbito culinario.

Este 2025 se cumplieron 10 años de este formato de cocina al aire, y aunque la lista de participantes siempre es una de las cosas que más llama la atención de los seguidores, el panel de jurados también llama la atención de los mismos, pues siempre hay uno internacional que varía.

Algunos de los jurados internacionales que han estado acompañando a Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch han sido Paco Roncero, Christopher Carpentier, Adria Marina y Belén Alonso, quien estuvo en esta última edición, de la cual fue ganadora la presentadora Violeta Bergonzi.

Ella es la abuela de Nicolás de Zubiría, jurado de ‘Masterchef Celebrity’; cumplió 105 años y tiene una gran memoria

Nicolás de Zubiría habló de cómo fue su casting para entrar a ‘MasterChef Celebrity’

Recientemente, el famoso chef cartagenero estuvo como invitado en el pódcast Detrás del nombre, y allí, habló de cómo fue todo el proceso detrás de su casting para ser jurado del famoso programa culinario.

Gente

El poderoso ritual que debe hacer el 25 de diciembre para atraer la prosperidad y el amor

Gente

Navidad nivel ‘superrico’: así pasan la Navidad los dueños del mundo; entre refugios blindados y yates de lujo

Gente

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

Gente

De la fama a la tragedia: el conmovedor rescate de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, tras ser hallado viviendo en las calles

Gente

“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

Gente

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

Gente

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

Gente

Esposa de Nicolás de Zubiría enterneció con emotivo mensaje de cumpleaños al chef de ‘MasterChef Celebrity’: “Te amamos”

Gente

El inesperado comentario de chef colombiano a una celebridad en ‘MasterChef Celebrity’ después de degustar el plato

Nicolás dejó claro que todo fue muy incógnito, pues nunca le dijeron cuál era el nombre del programa, lo único que le dejaron saber, era que tenía que juzgar preparaciones de estudiantes de gastronomía.

“Me llaman a mí un día... ‘no, que queremos hacer un casting’, todo un programa de cocina. Yo, ni idea de nada, corderito, y me dicen que vaya a una escuela de cocina que queda aquí en la 72 como con 13, entonces yo me voy para allá, me dicen la dirección y listo, llegué”, dijo el chef inicialmente.

Después, mencionó que el productor que se puso en contacto con él le dijo lo que tenía que hacer: destruir un plato y halagar el siguiente, independientemente de cómo se lo presentaran.

“Me siento, hay una cámara, un atril y una estudiante de gastronomía con un pudincito de esos, con un chocoramo. Llega la pelada con su chocoramo y me lo presenta. A mí el productor me había dicho, tienes que coger lo que te vayan a servir y destruirlo, que esta pésimo, horrible, malo”, añadió de Zubiría.

Uno de los jurados conmueve a sus seguidores con una publicación de su hija.
Nicolás de Zubiría, uno de los jurados. Foto: Captura de Instagram @masterchefcelebrityco / @claudiabahamon / @chefbelenalonso

“Baja el chocoramo y yo cojo a la pelada y le digo... ‘el chocolate está mal templado, mírale la miga, la torta, te pasaste de colorante, que por aquí, que por allá, mira esta vaina, el dulce no está en su punto’. Desbarato el chocoramo, me encanta el chocoramo, pero lo desbarato porque viene la tarea”, expuso Nicolás, dejando ver que cumplía con lo que el productor le había pedido.

Nicolás de Zubiría, la historia detrás del jurado de MasterChef

Luego de esto, llegó el turno del otro estudiante: “Cambian al estudiante de gastronomía, ponen a otro con otro chocoramo y es el mejor producto que te has comido en tu vida [...] Tienes que decir que está bueno. ‘Qué vaina tan bien jalada, mírale la atención al detalle...’”, recordó, y mencionó que después de eso solamente le dijeron “Ok Nicolás muchas gracias, hasta luego”.

Pasadas dos semanas, lo volvieron a llamar para otro casting: “Me voy, y como a las dos semanas me llaman... hay un segundo casting, pero nada, yo no sabía nada, ni idea [...]“, concluyó Nicolás de Zubiría, explicando así que de esa forma fue su audición para llegar a ser uno de los reconocidos chefs de MasterChef Celebrity.

Mas de Gente

Nicolás de Zubiría

“Yo no tenía ni idea”: Nicolás de Zubiría recordó su particular e inesperado casting para llegar a ‘MasterChef Celebrity’

Rituales para hacer en la noche de Año nuevo para manifestar el amor y conseguir pareja en 2025

El poderoso ritual que debe hacer el 25 de diciembre para atraer la prosperidad y el amor

Jeff Bezos en aspen, colorado

Navidad nivel ‘superrico’: así pasan la Navidad los dueños del mundo; entre refugios blindados y yates de lujo

Melisa Cediel respondió a las críticas que recibió su familia por parte de Tuti Vargas tras la muerte de su padre.

Hermana de Jessica Cediel se fue en contra de Tuti Vargas y respondió a las críticas tras la muerte de su padre

Tylor Chase actor de Nickelodeon, quien actualmente se encuentra viviendo en las calles

De la fama a la tragedia: el conmovedor rescate de Tylor Chase, actor de Nickelodeon, tras ser hallado viviendo en las calles

El famoso creador de contenido ha estado teniendo dificultades de salud.

“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

Shakira. La Colombiana más buscada en internet.

Ni joyas ni lujos: Los 415 ‘regalos’ de Navidad que conmovieron a Shakira tras ser la más buscada de 2025

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 25 de diciembre: podría ganar la lotería

La creadora de contenido de videojuegos murió a sus 78 años de edad.

Murió Epic Gamer Grandma, reconocida tiktoker de 78 años; su familia compartió mensaje

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, celebró logro de una de sus hijas.

Viuda de Miguel Uribe Turbay recordó su última Navidad con el líder político y compartió emotivas fotos

Noticias Destacadas