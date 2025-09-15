Nicolás de Zubiría es un chef que se ha logrado ganar el corazón de muchos televidentes por su carisma y calidez en el reconocido programa colombiano MasterChef Celebrity, en donde ha sido jurado desde la primera temporada junto a Jorge Rausch.

En esta séptima edición los chefs colombianos están en compañía de Belén Alonso para degustar los platos, y Claudia Bahamón, la presentadora del programa durante los 10 años de emisión, quien ha dejado en evidencia la buena relación con sus dos compañeros y en uno de los más recientes capítulos les leyó una emotiva carta.

Asimismo, el cartagenero ha compartido a través de sus redes sociales la amistad que ha forjado no solo con los chefs y la presentadora, sino con las celebridades, mostrando divertidos momentos que han enternecido al público, así como los videos junto a su familia.

Mensaje de la esposa de Nicolás para el chef

Daniela Vidal Marín es la esposa y manager del jurado de la competencia gastronómica, llevan 11 años de casados por lo civil y como fruto de su amor tienen dos hijos llamados Sienna y Alessio.

A diferencia del chef, la mujer es muy activa en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 200 mil seguidores y publica contenido sobre recetas, consejos de crianza, estilo de vida y videos de sus viajes familiares.

Su más reciente publicación fue junto a Nicolás de Zubiría con un mensaje en el que no solo lo felicitaba por su cumpleaños, sino que expresaba su felicidad y el anhelo de continuar junto a él.

“Amor mío, feliz muy feliz cumpleaños. ¿Qué puedo decirte que no sepas? Gracias por ser la paz hecha persona, por enseñarnos, sostenernos e impulsarnos como lo haces. Qué dicha tenerte en mi vida y poder se parte de la tuya. Que Dios y la vida nos regalen muchos años más para seguir caminando juntos, construyendo esta familia y celebrar (nos). Te amamos”, escribió Daniela.

De igual manera, los seguidores y fanáticos aprovecharon para dejarle un mensaje al cartagenero de felicitaciones y agradeciéndole por sus aprendizajes.